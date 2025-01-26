В Рязани снова раздались взрывы: сообщают о новой атаке дронов на НПЗ. Видео

В ночь на воскресенье, 26 января, российский город Рязань снова атаковали беспилотники. Их целью был местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), где после попаданий вспыхнул пожар.

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Информацию об этом подтвердил Telegram-канал monitor, а россияне публиковали в сети кадры "бавовны". Жители Рязани активно обсуждали в пабликах сильный пожар на НПЗ.

По их словам, атака велась с двух направлений: со стороны села Дядьково и района Дашки.

Тем временем местный губернатор Павел Малков заявил об "уничтожении БПЛА".

"Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. Работают все оперативные службы", – написал он.

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