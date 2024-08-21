РПЦ устроила молебен возле пожара на нефтебазе в Пролетарске: огонь не могут погасить уже четвертый день. Фото

В российском Пролетарске продолжается драматическое шоу: уже четыре дня на нефтебазе полыхает огонь площадью 10 тысяч квадратных метров. Спасатели, пожарные поезда и спецтехника работают без остановки, но потушить пожар не удается.

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На помощь пришла Русская православная церковь, устроившая молебен возле пожара. Соответствующие кадры распространяют российские СМИ.

В условиях, когда обычные средства борьбы с огнем не дают результата, в игру вступили священники.

Протоиерей Дмитрий и иерей Виктор Федоровы из Волгодонской епархии решили попробовать новый подход: молебен и акафист прямо у места пожара.

Нефтебазу "ФГКУ" Комбинат "Кавказ" в районе населенного пункта Пролетарской Ростовской области России ночью 18 августа поразили дроны ГУР украинского производства. Объект работал на враждебном ВПК и обеспечивал деятельность русских оккупационных войск.

Губернатор региона Василий Голубев заявил, что во время тушения пожара пострадали 40 человек, 18 из которых были госпитализированы. Также чиновник сообщил, что на территории Пролетарского района введен режим повышенной готовности. При этом в РФ утверждают, что угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует.

Россияне пытаются рассказывать, что атаку БПЛА в ночь на 18 августа якобы отбили, а пожар начался якобы из-за падения обломков дронов.

Напомним, представители Русской православной церкви выдали, что ядерное оружие можно освящать. Потому что оно – "гарант мира".

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