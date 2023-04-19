В России мужчину обвинили в дискредитации армии из-за выброшенной в урну листовки

В Краснодаре на россиянина составили административный протокол из-за "дискредитации российской армии". Он якобы выбросил в урну врученную ему листовку с рекламой службы по контракту в рядах ВС РФ.

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Отягчающим обстоятельством стало то, что, по мнению составлявшего протокол должностного лица, россиянин выбрасывал листовку "демонстративно". Фото протокола опубликовано в Telegram-канале "Николаевский Ванек".

"Краснодар – город суровый, конечно. Выкинул листовку – выписываем протокол", – лаконично прокомментировал фото автор канала.

В протоколе указано, что бдительные российские "правоохранители" выявили опаснейшего преступника, гражданина РФ 1992 года рождения. Он "совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", выбросив в мусорную урну возле одного из торговых центров города врученной ему листовки с рекламой службы в российской армии по контракту.

По версии составителей админпротокола, получив листовку, упомянутый гражданин "продолжил движение" и "демонстративно" выбросил ее в урну.

За это в отношении россиянина составлен админпротокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. За лист бумаги, выброшенный в урну, он заплатит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее активист из Оренбурга пожаловался на местные власти в ФСБ из-за "дискредитации" армии. В своем заявлении он отметил, что борд с рекламой российской армии в этом городе разместили возле одного из городских кладбищ, где похоронены ликвидированные в Украине оккупанты.

"Считаю, что логическая цепочка "кладбище – служба по контракту" является настоящей, а не надуманной дискредитацией Вооруженных сил РФ", – написал в своем заявлении он.