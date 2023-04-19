'А чего тишина, не тренировались?' Российских школьников заставили делать подарки для оккупантов и благодарить на камеру. Видео

В России школьников заставили благодарить российских оккупантов и готовить для них подарки. Под прицел пропагандистов попали ученики младших классов одной из школ в Пермском крае.

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Соответствующая информация появилась в Telegram. Детей заставляли это делать (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Детей вынудили сделать подарки для военных, которые, по словам пропагандистов, позволят им следит за ситуацией на фронте, не вылезая из окопа, а потом заставили сказать слова благодарности оккупантам.

Однако дети вмиг умолкли. Тогда организатор решила, что они просто не отрепетировали сценку.

"А чего тишина? Не репетировали, да? Вот давай еще раз повтори. Я говорю раз, два, три и ты говоришь, хорошо? Всё, раз, два, три", – сказала пропаганлистка.

Тогда мальчик выдал фразу: "Мы хотим, чтобы вы победили".

Невооруженным взглядом видно, что вышло все это не искренне.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированной части Запорожской области захватчики развернули масштабную пропаганду с целью "вербовки" украинских детей в "русский мир". Школьников и студентов "агитируют" приобщаться к российским "молодежным организациям" под страхом наказания за отказ.