Россияне восстали с оружием против режима Путина: у Буданова объяснили, что происходит в Белгородской области

В украинской разведке заявили, что боевые действия на территории Белгородской области государства-агрессора России говорят о том, что россияне с оружием в руках восстали против режима кремлевского диктатора Путина. В России происходят внутренние беспорядки.

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Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона "Єдині новини" в понедельник, 6 июня. Он отметил, что часть жителей страны-агрессора наконец-то выступила против внутренней оккупации.

Юсов подтвердил, что на территории региона продолжаются интенсивные бои, несколько населенных пунктов власти РФ оставили без контроля.

В настоящее время российская армия пытается удерживать только огневой контроль, это означает, что оккупанты бьют из артиллерии и РСЗО по объектам собственной гражданской инфраструктуры и местным жителям.

По словам представителя ГУР, Кремль перекинул в Белгородскую область ФСБ, Росгвардию, всю структуру МВД, регулярные войска, армейскую авиацию и артиллерию. Также он отметил, что поддержка РДК и легиона "Свобода России" местными жителями региона растет.

Отметим, что 5 июня бойцы Российского добровольческого корпуса заявили, что село Новая Таволжанка уже несколько дней находится под их контролем. Они также передали привет губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Тот со своей стороны в прямом эфире признал, что власти РФ не могут войти в населенный пункт.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия РФ планирует уничтожить артиллерией город Шебекино вместе с жителями, устроив ловушку для добровольцев из легиона "Свобода России" и РДК. Об этом сказал один из местных в телефонном разговоре, перехваченном украинской разведкой.