'Заберите все ценное из дома': россияне планируют уничтожить Шебекино артиллерией – перехват

Вокруг российского районного центра Шебекино в Белгородской области нарастает напряжение. Армия РФ планирует уничтожить артиллерией свой город вместе с жителями, устроив ловушку для добровольцев из легиона "Свобода России" и РДК.

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Об этом свидетельствует телефонный разговор россиян, перехваченный украинской разведкой. Соответствующий аудиоролик обнародовало ГУР Минобороны Украины.

Один из местных жителей в телефонном разговоре сообщил, что российская армия планирует "сдать" Шебекино, впустив в город добровольцев, после чего накрыть населенный пункт артиллерией.

"Да, такая информация... Ну 50 на 50. Как сказали, наши п***расы собираются сдать Шебекино... значит, их (добровольцев – Ред.) хотят запустить в город, а потом артиллерией рас***дячить весь город", – говорит он своему знакомому.

Он подчеркнул, что лучше покинуть город, забрав все ценное из дома.

"Я предупредил, то что у меня есть информация, то я вам говорю", – подчеркнул россиянин.

В ГУР отметили, что режим российского диктатора Владимира Путина продолжает терять контроль над ситуацией в России. Поэтому он может прибегнуть к очередной провокации.

Если Путин все же пойдет на такое, это будет очередным доказательством того, что он готов для достижения собственных целей убивать своих же граждан.

Напомним, российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, заявили о заходе передовой штурмовой группы в пригород Шебекино. Они отметили, что продвижение идет с боями.

Ранее легион "Свобода России" показал новые видео боевых действий в Белгородской области. Российские добровольцы показали кадры с обстрелами сосредоточения живой силы и техники ВС РФ, а также обвинили российские войска в обстрелах с тяжелой артиллерии домов мирных жителей села Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области.