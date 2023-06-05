'Кремлевской власти здесь нет': бойцы РДК передали 'привет' Гладкову и Путину из Новой Таволжанки. Видео

Бойцы Русского добровольческого корпуса заявили, что село Новая Таволжанка уже несколько дней находится под их контролем. Они также передали привет губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову.

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Соответствующее видео российские добровольцы опубликовали в своем Telegram-канале. Они подчеркнули, что в заброшенном пгт Новая Таволжанка единую власть представляют силы РДК (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Бойцы Русского добровольческого корпуса который день контролируют населенный пункт Новая Таволжанка. Хочу напомнить всем жителям России, что это не какая-то маленькая заброшенная деревня, а населенный пункт в 5 тысяч человек. Сейчас он пуст, здесь находятся только бойцы Русского добровольческого корпуса. Другой власти в этом регионе нет. Раз господин Гладков не может контролировать свою подшефную территорию, мы будем разговаривать только с его руководителями, которые находятся в Москве", – заявили бойцы РДК.

Отметим, что поселок Новая Таволжанка расположен в 1 км юго-западнее Шебекино и железнодорожной станции Нежеголь, является его пригородной зоной. Село расположено на реке Северский Донец, в 3 км от границы с Украиной.

"Судьба России за пределами МКАД не волнует тех, кто живет в пределах Садового Кольца, Барвихи, Новой Риги или Рублевки, а у местных властей давно нет никакого контроля над ситуацией. Поэтому действуем мы!" – прокомментировали свое видео российские добровольцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бойцы легиона "Свобода России" и Русского добровольческого корпуса предложили Гладкову обменять двух пленных россиян на несколько минут общения с ним. Бойцы заявили, что намерены поговорить с белгородским губернатором о судьбе страны-агрессора России, войне против Украины и ситуации в Белгородской области.

Однако губернатор Белгородской области Гладков испугался встречи с РДК.