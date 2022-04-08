Россияне сами начали разоблачать фейки пропагандистов: актриса рассказала о съемке эпизода, использованного росТВ. Фото

Российские пропагандисты попытались выдать очередной фейк об украинских военнослужащих. Для этого они использовали сьемки собственного фильма.

Так, в эфире пропагандистского канала появился сюжет о том, как якобы украинские военные обматывают манекен скотчем, чтобы потом выдать его за труп. Однако российская актриса Надежда Колобаева, причастная к съемкам сериала, сообщила, что таким образом группа готовила эпизод о падении с окна (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Видео дня

"Недавно в эфире "Россия-24" решили "разоблачить" украинские фейки. И что вы думаете? Они в эфире сказали, что "двое украинцев в военной форме обматывают манекен скотчем, чтобы позже выдать его за труп". А это мы 20 марта снимали во Всеволожске падение из окна для нашего сериала", – написала девушка.

По ее словам, мужчинами, которые обматывали труп, оказались постановщик трюков и его ассистент по съёмочной площадке.

Напомним: граждане страны-агрессора России хорошо осведомлены о том, что их военные творили с мирными украинцами в Буче и других оккупированных городах. Однако большинство из них поверили в ложь пропагандистов РФ о том, что все это якобы "фейк и постановка". Примечательно, что о зверствах россиян и геноциде украинцев они говорили с улыбками на лицах.

Как сообщал OBOZREVATEL, австрийский военный аналитик, эксперт по применению боевой авиации Томас Купер указал на несоответствия в видео со "сдачей в плен" якобы украинских морпехов. Он разбил в пух и прах неумелых "сценаристов", прокомментировав все их "траблы".