Военный эксперт указал на нестыковки в видео со 'сдачей в плен' украинских морпехов

Австрийский военный аналитик, эксперт по применению боевой авиации Томас Купер указал на несоответствия в видео со "сдачей в плен" якобы украинских морпехов. Он разбил в пух и прах неумелых "сценаристов", прокомментировав все их "траблы".

Томас Купер внимательно следит за военными действиями в Украине с самого начала вторжения России. В очередном анализе от 4 апреля эксперт развенчал фейк российских пропагандистов и доказал, что видео "капитуляции" 250 украинских морпехов – постановочное.

Первое, на что указал эксперт, это то, что сообщение российских медиа о "сдаче в плен" в Мариуполе украинских военных из состава 503-го отдельного батальона морской пехоты – чистой воды неправда, ведь 503-й батальон даже не находится на территории города.

Видео дня

Дальше Купер проиллюстрировал все несоответствия, о которых российские пропагандисты даже не потрудились задуматься, ведь знали, что их аудитория все и так "проглотит".

Эксперт обратил внимание на набитые и закрытые карманы разгрузок, в которых могут быть боеприпасы, пистолеты или ручные гранаты.

"Каждый ветеран боевых действий, хоть раз бравший врага в плен, знает, что пленных нужно тщательно обыскать – карман за карманом, сумка за сумкой. Обратите внимание на карманы разгрузок этих "пленных", – прокомментировал Купер.

Томас Купер также указал на то, что хорошо выбритые, в чистой одежде "пленники" мало похожи на бойцов, пробывших в окружении более двух недель. Ни один из них не имеет ранений, ожогов или хотя бы перевязок. Также он обратил внимание на несоответствие в военной форме.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы полка "Азов" продолжают мужественно защищать Мариуполь и, несмотря на неравные силы, избивать врага и уничтожать его технику. Борьба за город продолжается.