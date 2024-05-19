Россияне пытались защитить Славянский НПЗ от дронов молниеотводами: фотофакт

В стране-агрессоре России заявили, что ночью 19 мая "украинские" беспилотники атаковали ряд регионов, но их ПВО "подавила" все цели. Оказалось, что в качестве "отпугивателя" дронов россияне использовали молниеотводы.

Их установили вокруг Славянского НПЗ в Краснодарском крае, но это никоим образом не спасло объект от попадания. На "ноу-хау" россиян обратил внимание советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он показал фото, присланные участниками "Мариупольского Сопротивления". На них виден НПЗ в городе Славянск-на Кубани и торчащие на заборе вокруг него антенны-шпили.

"На этот раз россияне придумали не просто цистерны одеть в сетку-рабицу, а использовать антенны для отвода и поглощения молний как мачты для сеток от дронов. Что-то не помогло. Странно, почему?" – с иронией отметил Андрющенко.

Напомним: по данным пропагандистов, в ночь на воскресенье российская ПВО "подавила" более 10 БПЛА в пределах Краснодарского края. Они сообщали, что в станице Кущевская вспыхнул пожар, который "не задел территорию населенных пунктов", там же под атаку вроде бы удалось не попасть военному аэродрому. А в Славянске-на-Кубани один из БПЛА "упал" на территории НПЗ.

В целом, утверждал оперативный штаб края, на территории города упало шесть дронов и "обошлось без пострадавших и разрушений". Хотя в сети россияне опубликовали видео, на котором виден момент прямого попадания БПЛА, взрыв и пожар. Впоследствии НПЗ приостановил работу, а руководство признало, что подсчитывает убытки.

Также в РФ заявили, что сбивали беспилотники в Белгородской и Ленинградской областях. Кроме этого, пытались отбивать атаку дронов и оккупанты во временно захваченном Крыму. Подтверждено, что этой ночью Силы обороны Украины уничтожили морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец".

Как сообщал OBOZ.UA, в Грайвороне Белгородской области РФ россияне пожаловались на запрет массового скопления людей. Такое предупреждение якобы выдали местные власти – из-за опасений "украинских атак с воздуха".

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