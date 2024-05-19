НПЗ на Кубани приостановил работу после ночной атаки беспилотников: все детали

Руководство нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани (РФ) заявило, что приостанавливает работу предприятия после ночной атаки беспилотников. Сейчас компания "Славянск ЭКО" подсчитывает ущерб после взрывов на территории НПЗ.

Примечательно, что в это же время российские чиновники рассказывают об "успешной работе ПВО" и отсутствии разрушений. Об этом пишут пропагандистские Telegram-каналы.

Директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев пожаловался, что НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после "падения" беспилотников. Также он сообщил, что на территории предприятия работают силовые ведомства, а руководство оценивает ущерб после "падения" БПЛА.

По легенде кремлевских пропагандистов, на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани "упало" шесть беспилотников. Также в РФ утверждают, что в результате "падения" произошло два взрыва на территории завода.

НПЗ "Славянск-ЭКО" находится в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края РФ. Предприятие перерабатывает около 4 млн тонн продукции в год.

Напомним, ночью 19 мая в ряде регионов страны-агрессора России раздавались взрывы и возникли пожары – вблизи аэродрома и нефтеперерабатывающих заводов. В частности, громко было под Белгородом, в Краснодарском крае и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 11 мая атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в РФ. В результате были поражены установки первичной переработки нефти и другое оборудование.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным разведуправления Пентагона, украинские беспилотники в начале 2024 года вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Это привело к росту внутренних цен на топливо.

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