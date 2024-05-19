Россия пожаловалась на массированную атаку БПЛА: якобы есть падение обломков на НПЗ и пострадавшие. Все детали

Ночью 19 мая в ряде регионов страны-агрессора России раздавались взрывы и возникли пожары – вблизи аэродрома и нефтеперерабатывающих заводов. В частности, громко было под Белгородом, в Краснодарском крае и Ленинградской области.

Местные власти утверждают, что причиной стала атака БПЛА, которая параллельно затронула и временно оккупированный Крым. В сети очевидцы публиковали ряд кадров.

По словам пропагандистов, не менее 10 беспилотников было "подавлено" в Краснодарском крае. Якобы из-за падения обломков одного из них на севере в станице Кущевская вспыхнул пожар, который "не задел территорию населенных пунктов".

В сети также писали об атаке на военный аэродром в станице: там работала вражеская система ПВО.

В то же время в Славянске-на-Кубани один из БПЛА упал на территории НПЗ. Оперативный штаб края утверждает, что в обоих местах обошлось без пострадавших и разрушений.

Также ночью горел нефтеперерабатывающий завод в Выборге Ленинградской области. А в Белгородской "дроны-камикадзе ВСУ" якобы атаковали ряд сел.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Петровке "в результате сброса боеприпаса" пострадали два человека; в Малом Городище Новооскольского округа возникло возгорание кровли храма Сергея Радонежского; в Чернянском районе российская ПВО "сбила БПЛА самолетного типа"; в селе Волоконовка из-за "падения осколков" в двух частных домах выбиты окна и повредило автомобиль.

Напомним, что этой ночью неспокойно также было оккупантам в Крыму, где "бавовна" посетила временно захваченные Севастополь, Евпаторию, Саки, Джанкой, Перевальное и Армянск. Уже традиционно во время этих событий враг перекрывал для проезда Крымский мост.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным разведуправления Пентагона, украинские беспилотники в начале 2024 года вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Это привело к росту внутренних цен на топливо.

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