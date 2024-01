Россиян готовят к длительной войне против Украины: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Нарышкина

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что Кремль не заинтересован ни в каком урегулировании войны против Украины, кроме полного его разрушения и искоренения. Это доказывает, что страна-агрессор находится в постоянных попытках оправдать долгосрочные и дорогостоящие военные усилия перед внутренней аудиторией.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там проанализировали интервью главы СВР РФ кремлевскому журналисту Павлу Зарубину во время телевизионного "импровизированного" интервью 28 января.

Тогда главный российский разведчик утверждал, якобы украинское государство и правительство ждет "очень печальная судьба", и "Россия не остановится на полпути" в своих усилиях по разрушению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Аналогичное заявление Нарышкин сделал за день до этого во время открытия "мемориала советским жертвам нацистского геноцида" в Ленинградской области РФ. Он говорил, что "РФ не остановится на полпути" в борьбе с нынешними последователями нацистской идеологии.

"Сходство обоих заявлений позволяет предположить, что Нарышкин, возможно, использует заранее одобренную Кремлем риторику, чтобы дать понять гражданам России, что Кремль не открыт для переговоров с Украиной или компромиссов в любом урегулировании начатой им войны", – отметили в ISW.

Там напомнили, что российские официальные лица постоянно подтверждают приверженность РФ своим максималистским целям в Украине, которые равносильны полной капитуляции Киева и Запада. А заявления кремлевских приспешников о том, что Россия "всегда была заинтересована" в мирных переговорах с Киевом являются просто попытками симулировать интерес, чтобы вызвать упреждающие уступки Запада относительно суверенитета или территориальной целостности Украины.

Известно, что Нарышкин принимал активное участие в создании внутренних информационных условий в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Он в том числе продвигал заявления Кремля, якобы "украинская агрессия", спровоцированная "западными кукловодами" Украины, вынудила Россию ввести войска, а еще утверждал, что украинское правительство можно сравнить с нацистской Германией.

Примечательно, что российский диктатор Владимир Путин демонстративно унизил Нарышкина во время транслируемого по росТВ заседания Совета безопасности России 22 февраля 2022 года, потребовав, чтобы тот "говорил прямо", когда заявил о своей поддержке "независимости" оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Ныне аналитики считают, что Путин сделал это из-за того, что Нарышкин не смог создать во внутреннем и международном информационном пространстве желаемые диктатором информационные условия, оправдывающие вторжение россиян в Украину.

А сегодня возвращение Нарышкина в российское информационное пространство для дальнейшего восприятия приверженности Кремля войне против Украины может указывать на то, что Путин дал ему еще один шанс доказать свою способность устанавливать информусловия, на этот раз внутри страны – готовя россиян к продолжительной военной кампании.

"Если эта гипотеза верна, то Нарышкин, вероятно, будет полон решимости больше не разочаровывать Путина. Его интервьюер Зарубин также ранее участвовал в ряде информационных усилий Кремля, включая съемку и проведение интервью, в которых Путин угрожал Финляндии и всему НАТО, пытался изобразить себя милосердным лидером, который заботится о благополучии российских военнослужащих и эффективный главнокомандующий ВС РФ", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в НАТО признали, что недооценили способность РФ производить боеприпасы и наращивать войска для боевых действий в Украине. Поэтому они предполагают, что Москва готовится к долгосрочной войне и, возможно, даже к нападению на страны НАТО.

