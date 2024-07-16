Россия сделала ставку на войну на истощение: экономист рассказал, как Запад может ударить по агрессору

Россия сделала ставку на войну на истощение, поэтому даже в условиях наложенных Западом санкций она находит деньги на продолжение боевых действий против Украины. Финансировать агрессию ей удается, прежде всего, благодаря экспорту российской нефти, которую продолжают покупать Индия, Киай и ряд других стран мира – и западные государства, прежде всего США, воздерживаются от решительных действий по отрезанию России от мирового нефтяного рынка.

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Однако Запад имеет механизмы для значительного сокращения доходов России от продажи нефти без необходимости ограничивать экспорт "черного золота" как таковой. Об этом механизме в комментарии OBOZ.UA рассказал старший экономист CASE Украина, главный эксперт Экономически экспертной платформы Владимир Дубровский.

Он подчеркнул, что экономика государства-агрессора очень сильно зависит от экспорта нефти. И перекрыть поток нефтяных денег в РФ пока не удается, в том числе из-за того, что Индия, Китай и ряд других стран мира просто не готовы присоединяться к эмбарго.

Экономист убежден, что отрезание России от рынков Глобального Юга повлекло бы за собой масштабные проблемы или даже "смерть" российской экономики. Однако ожидать, что что-то подобное может произойти в ближайшее время, пока нет оснований.

Дубровский назвал экспорт нефти "оружием Путина", потому что выхода России из нефтяного рынка не очень хотят и западные страны, в том числе США, которые опасаются, что это доставит значительные проблемы другим странам.

Однако экономист считает, что Запад располагает механизмом, который помог бы значительно ограничить нефтяные доходы государства-агрессора. Речь идет о фиксации жесткого ценового потолка, что позволило бы ограничить доходы от экспорта нефти, не ограничивая объем экспорта как таковой.

Дубровский отметил, что при фиксации жесткого ценового потолка и создания условий, когда его нереально легко обойти – возникает ситуация, когда сами страны-покупатели этой дешевой нефти становятся заинтересованными в том, чтобы в дальнейшем заставлять Россию продавать дешевле, потому что они на этом наживаются.

"Это наиболее перспективный способ действительно повлиять на Россию, именно из-за ограничений нефтяной ренты. Для экономики РФ в целом это потеря где-то в пределах 10% от ВВП. То есть это болезненно. Относительно бюджета, это потеря половины всех доходов федерального бюджета, которые не направлены сейчас на войну, а это уже происходящий рост налогов, который на сегодняшний день вызван необходимостью финансировать дефицит бюджета, чего у России не было очень много лет", – подчеркнул он.

Ситуация для РФ усложняется и тем, что для них закрыты внешние финансовые рынки. Следовательно, российским властям уже пришлось лезть в карманы россиян, чтобы компенсировать дефицит.

"В условиях, когда россияне не могут заимствовать на внешних рынках, то все же такой дефицит ощутим. И для того, чтобы его покрыть в долгосрочном плане, им пришлось поднять налоги. Это уже шаг, так сказать, для нас и мира в правильном направлении", – отметил Дубровский.

Однако, добавил он, россияне могут себе позволить определенное время жить, печатая деньги и раздавая их людям и не рискуя нарваться при этом на какую-то экономическую катастрофу.

"Так, основная ставка в России сейчас выше, чем в Украине, хотя наша страна пострадала от войны гораздо больше. Это заметно ограничивает возможности какого-то экономического развития, но они это переживут", – считает эксперт.

По его мнению, надежды на то, что сугубо экономическими методами саму экономику удастся задушить так, чтобы это повлекло за собой катастрофические для РФ последствия, напрасны.

В то же время, по словам Владимира Дубровского, у Запада есть реальные рычаги влияния, чтобы сделать России гораздо больнее в экономическом плане. Вопрос только в том, готовы ли западные страны к применению этих рычагов.

К тому же западные политики боятся выигрывать войну, ведь считают, что это может привести к распаду России. Причина: там есть ядерное оружие, которое может быть рассеяно между субъектами, которые появятся на руинах РФ. Сейчас же на Западе считают, что они способны контролировать Москву, тогда как после вероятного распада РФ ситуация может значительно ухудшиться.

"Я бы сказал, что эти опасения по поводу последствий поражения РФ, преувеличены. Зато риск того, что путинский режим трансформируется в сугубо фашистский, напоминающий Северную Корею, намного больше. Но пока не удалось убедить западных лидеров", – говорит Дубровский.

В то же время он скептически настроен по поводу того, что ухудшение российской экономики и обнищание населения РФ снизят военные возможности государства-агрессора.

"Что касается основного вопроса – повлияет ли ухудшение экономики и обнищание российского населения на уменьшение военных возможностей России, то я бы это прокомментировал анекдотом. Когда водка подорожала, пьяница приходит домой с этим известием, а его сын спрашивает: "Папа, ты теперь будешь меньше пить?" – "Нет, это вы с мамой будете меньше есть". То есть мечты о том, что проблемы в экономике и доходах бюджета заставят Россию прекратить войну из-за нехватки денег, остаются мечтами. Этого не будет. Министр финансов РФ Силуанов просто открытым текстом сказал, что военные нужды будут удовлетворены в любом случае. Поэтому россияне будут затягивать пояса, но на войну денег найдут и население это поддержит", – констатировал экономист.

Напомним, ранее стало известно, что в России загадочно умерли чиновник минобороны и бизнесмен, связанный с экс-заместителем Шойгу. Подтверждены смерть бизнесмена Игоря Котельникова и чиновника минобороны Магомеда Хандаева, замешанных по делу о коррупции.