В России загадочно умерли чиновник минобороны и бизнесмен, связанный с экс-замом Шойгу

В России подтвердили смерть бизнесмена Игоря Котельникова и чиновника минобороны Магомеда Хандаева, замешанных по делу о коррупции. Обоих связывали с бывшим заместителем экс-министра Сергея Шойгу – арестованным Тимуром Ивановым.

Первый был обвиняемым и сидел в одиночной камере в СИЗО, а второй – свидетелем, их смерть наступила с разницей в сутки. Об этом сообщил Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), ссылаясь на данные, представленные росСМИ.

Пропагандисты известили, что 52-летний бизнесмен Игорь Котельников, обвиняемый в подкупе высокопоставленных должностных лиц минобороны РФ, умер якобы от сердечной недостаточности в следственном изоляторе в Москве 8 июля.

Российский инсайдерский источник утверждал, что офицеры Федеральной службы безопасности РФ "пытались "заставить его свидетельствовать против Иванова и других неназванных должностных лиц оборонного ведомства. Пишут, что он заболел в одиночной камере.

В то же время блогер, связанный с ПИК "Вагнер", заявил, что Котельников согласился с военной контрразведкой ФСБ дать показания против Иванова, а теперь он внезапно умер.

По данным кремлевских медиа, на следующий день, 9 июля, в Москве по неустановленным причинам также скончался начальник Управления государственной экспертизы минобороны 62-летний Магомед Хандаев.

Он был бывшим подчиненным Иванова. Российские власти допросили его как свидетеля по его делу, однако не выдвинули никаких уголовных обвинений и не отправляли за решетку.

В ISW не комментировали вероятные причины загадочной смерти упомянутых российских бизнесмена и чиновника. Там только подчеркнули их связь с Ивановым, который, как утверждает российское следствие, вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток "в виде предоставления услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд минобороны".

"Иванов был арестован 24 апреля 2024 года по обвинению в получении взяток, и его арест стал первым арестом в рамках длительного широкомасштабного устранения чиновников российского оборонного ведомства", – напомнили аналитики.

Накануне в РФ следствие заинтересовалось телефонными разговорами Иванова. По его делу было назначено несколько новых экспертиз. Российские следователи принялись изучать документы и электронные носители, изъятые во время обысков, и ожидали ответа на запросы в ФСБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июня Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и главы генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Им предъявлены обвинения в нанесении ударов по гражданским объектам и мирным людям в Украине.

