Россия проигрывает Западу, а не Украине: роспропагандисты получили новую методичку, как освещать контрнаступление ВСУ

Российские пропагандисты получили новую методичку от Кремля по освещению грядущего украинского контрнаступления. Вопреки прежним "темникам", в этот раз пропагандистам рекомендуют не занижать ожидания возможных результатов будущей украинской операции по деоккупации захваченных Россией территорий.

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При этом пропагандисты должны всячески подчеркивать, что Россия воюет не с Украиной, а с Западом, так в Кремле намереваются подготовить россиян к очередному вероятному поражению "второй армии мира". Кремлевская методичка появилась в распоряжении российского издания "Медуза".

В подготовленном администрацией президента РФ "темнике" содержатся рекомендации государственным и провластным пропагандистским российским СМИ о том, как освещать готовящееся украинское контрнаступление.

"Кремль просит пропагандистов "не занижать ожидания анонсированного контрнаступления Украины при поддержке НАТО" — и не говорить о том, что "Киев якобы не готов к „контрнаступу". Провластные СМИ, наоборот, должны сделать акцент на том, что западные страны поставляют Киеву вооружение и всячески поддерживают Украину", – пишет издание.

Журналисты "Медузы", со ссылкой на два близких к АП РФ источника, сообщили, что у подобной смены риторики есть весьма прагматичное объяснение.

В случае если украинское контрнаступление будет неудачным, пропагандисты смогут заявлять, что "армия [России] умело отразила превосходящую по мощности атаку", следовательно, "цена этой победы сильно вырастет".

Однако одновременно закладывается "фундамент" для объяснения и возможного разгрома российской группировки в ходе украинского контрнаступления. Тогда внушаемый российскому населению тезис о "противостоянии с Западом" станет своеобразным "смягчающим обстоятельством".

"Если Украина при помощи оружия из США и Европы достигнет каких-то успехов и займет территории, их потеря тоже будет объяснима: весь Запад сосредоточил огромные усилия на фронте, но его успехи — по сравнению с этими усилиями — очень скромные. То есть российская армия, в общем, тоже справилась", – пишет "Медуза".

Отдельные рекомендации пропагандисты получили и в отношении так называемого восстановления инфраструктуры в новых регионах РФ, как называют в Кремле оккупированные и аннексированные украинские области.

Так, пропагандистам настоятельно рекомендуют "не педалировать информацию о суммах средств", которые якобы направляются на "восстановление", а на самом деле – банально разворовываются. Речь идет ориентировочно о сумме в более чем один триллион рублей, что, учитывая возникший в первом квартале дефицит федерального бюджета РФ в размере 2,4 триллиона рублей, может натолкнуть россиян на ненужные Кремлю мысли и выводы.

"Вместо этого пропагандисты расскажут о том, как в России "решаются проблемы", — например, о ремонте в школах, детских садах и больницах. Судя по методичке, в Кремле уверены, что такие сюжеты будут иметь "общественное одобрение", – пишет "Медуза".

Таким образом российские власти намерены замылить российскому населению глаза.

"Понятно, что проблемы [с экономикой] будут, и понятно, из-за чего. Траты на „спецоперацию" никуда не денутся. В первую очередь будут резаться расходы на ту же инфраструктуру: получится, что в новых регионах ремонтируют, а в старых — нет. Реакция [жителей российских регионов] понятна: "у нас забрали". Лучше не показывать в конкретных суммах, сколько забрали. С Крымом это уже было", — пояснил один из близких к АП собеседников "Медузы".

Издание напомнило, что в 2017 году, согласно опросу "Левада-Центра", свыше 84% россиян выступали против дополнительного финансирования Крыма. Свыше 40% опрошенных осознавали, что деньги на оккупированный украинский полуостров власти "находят", урезая бюджеты российских регионов.

Неожиданно табуированной темой для российских СМИ стали также репетиции парада к 9 мая, а также отмена празднований в ряде регионов и отказ от проведения в этом году по всей территории РФ так называемого шествия "Бессмертный полк". Кремль в своей методичке "рекомендует" пропагандистам "не муссировать" тему подготовки к 9 мая.

Причины этого решения источники "Медузы", близкие к Кремлю, комментировать отказались, а вот один из провластных политтехнологов сделал свое предположение на этот счет.

"Дело не только в том, что власти не могут обеспечить безопасность мероприятий, — скорее всего, в 2023-м в параде будет участвовать меньше техники, чем в прошлые годы, а та, что все-таки выйдет на площади, по большей части будет старой: "Современные машины, скорее всего, нужны на фронте", – процитировали его журналисты издания.

Напомним, ранее стало известно, что в Саратове вместо парада на 9 мая решили провести "индивидуальные концерты" для ветеранов. Стариков, чей возраст приближается к сотне лет, местные власти намереваются "порадовать" выступлениями под окнами их домов. Именно это, по мнению губернатора Саратовской области, больше всего нужно пенсионерам, часто живущим в нищете, ведь шабаш под окнами "поможет сберечь их здоровье".