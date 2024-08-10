На возвращение контроля над Курской областью России может потребоваться много времени – WP

Начало активных боевых действий на территории Курской области показало слабость обороны российских войск в приграничной зоне. При этом атака стала для диктатора Владимира Путина самым серьезным вызовом с момента так называемого "мятежа" наемников ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года.

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В свою очередь некоторые российские аналитики заявили, что возвращение контроля над Курской областью может занять много времени. Об этом говорится в материале The Washington Post.

После прорыва границы военное командование РФ направило подкрепление в Курску область. Оккупанты пытаются отразить внезапное нападение, в то время как у россиян возникают вопросы относительно провалов в разведке и стратегии, которые позволили пересечь границу и захватить, по оценкам некоторых аналитиков, более 100 квадратных километров территории.

В РФ заявили, что возвращение под контроль оккупантов территории в Курской области может занять много времени, если полномасштабная контратака российских войска будет отложена еще на несколько дней. Путинская армия заявила, что украинские военные успеют окопаться на укрепленных позициях, что потенциально даст Киеву мощный козырь в случае будущего прекращения огня или мирных переговоров.

Бывший заместитель командующего Южным военным округом России Андрей Гурулев пожаловался, что российские войска оказались неэффективными в Курской области. Он призвал военную прокуратуру расследовать решения командиров о переводе сил обороны из Курской области перед атакой. Также поднимались вопросы относительно непринятия мер в ответ на то, что Гурулев назвал разведывательными докладами о том, что украинские вооруженные силы готовились наступать за 48 часов до начала атаки.

Кроме того, в РФ устроили истерику и заявили об очередных "красных линиях" из-за якобы использования бойцами ВСУ западной техники и оружия на территории Курской области. При этом аналитики уверены, что захват территории Курской области вряд ли побудит Путина пойти на компромиссы.

Аналитики говорят, что атака может быть направлена ​​на то, чтобы отвлечь российские войска из других мест вдоль фронта, а также обеспечить рычаги влияния на будущих переговорах. Некоторые военные эксперты сомневаются в целесообразности атаки и предсказывают, что российские войска смогут вернуть контроль над приграничной территорией.

В то же время аналитики подчеркнули, что успешная операция на российской территории имела психологическое значение для Киева, подняв боевой дух украинских войск и мирного населения, показав, что Путин и его армия нерешительны и неэффективны.

Напомним, пропагандистские Telegram-каналы сообщили, что Россия перебрасывает боевиков ЧВК "Вагнер" из Африки в Курскую область. Утверждают, что они сразу попадут на поле боя и будут пытаться остановить продолжающееся в регионе наступление украинских сил.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен "режим контртеррористической операции". Он начал действовать с полуночи и связан с боевыми действиями в Курской области.

– Шведские эксперты считают, что операция в Курской области и продвижение по территории России меняет динамику войны. Украина оказывает давление на Москву, что стало неожиданностью как для врага, так и для партнеров. Кремлевский диктатор Владимир Путин в растерянности и не знает, как реагировать.

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