Россия пожаловалась на новую атаку на Крым: якобы летели 20 беспилотников

В России заявили, что в ночной атаке на временно оккупированный Крым было задействовано якобы 20 беспилотников. Утверждают, что все они были уничтожены: 14 – средствами ПВО и еще 6 – средствами РЭБ.

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Об этом утром 12 августа отчитались в минобороны РФ. В террористическом ведомстве заявили, что в результате атаки, в которой обвинили Украину, пострадавших и разрушений якобы нет.

Как пишут СМИ, в Новоозерном в Крыму, где ночью были слышны взрывы, расположена большая российская военная база, развернутая перед началом войны – 943 ЦСМР. Там якобы хранится много техники врага.

Из-за атаки дронов на полуостров россияне перекрывали Крымский мост. Telegram-каналы сообщали, что БПЛА в Новоозерном летали около часа, а на публиковавшихся в сети кадрах были видны вспышки и слышны звуки выстрелов.

Советник фейкового "председателя" Крыма Олег Крючков заявил, что над разными районами Крыма "сработали системы ПВО".

Напомним, ранее в сети показали кадры, на которых видны повреждения российского десантного корабля "Оленегорский горняк", а также танкера SIG в Черном море. Они были атакованы украинскими морскими дронами. В частности, танкер SIG был поврежден ночью 5 августа морскими дронами в 30 милях от Керченского пролива. Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" был атакован 4 августа в Новороссийскской бухте. Как видно на опубликованных кадрах, пробоины в судах – значительных размеров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что "бавовна" существенно повлияла на курортный сезон во временно оккупированном Крыму. Количество отдыхающих там россиян уменьшилось вдвое;

– россияне пожаловались на то, что их территорию атакуют беспилотники, взрывы из-за "сбития" которых не дают им спать. В этот раз причиной истерики стала атака якобы украинских БПЛА в Подмосковье, а также во временно оккупированном Крыму, 10 августа.