'Как они посмели?' Россияне устроили истерику из-за новой атаки дронов на РФ и Крым: требуют мести

Жители России в очередной раз пожаловались на то, что их территорию атакуют беспилотники, взрывы из-за "сбития" которых не дают им спать. В этот раз причиной истерики стала атака якобы украинских БПЛА в Подмосковье, а также временно оккупированном Крыму.

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Российские власти заверили, что паниковать нет причин, поскольку "все несколько десятков" дронов были "уничтожены" без повреждений и пострадавших. Но у россиян был один ответ на все – они потребовали мести Киеву (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Напомним, что ночью 10 августа взрывы всколыхнули подмосковное Домодедово, после которых начался пожар. Местные жители утверждали, что слышали два "хлопка", а также звуки, похожие на работу ПВО. Пропагандисты заверили, что это была атака "вражеских" БПЛА.

Сперва российское минобороны заявило, что два "украинских" беспилотника, летящие на Москву, были "уничтожены" ПВО в небе над Малоярославским и Одинцовскими районами Московской области. Но позже цифра "сбитых" БПЛА внезапно увеличилась до 13 на территории РФ и еще 11 – якобы в Севастополе оккупированного Крыма.

"Также массированной атаке подвергся Севастополь: девять БПЛА были подавлены средствами РЭБ и рухнули в акватории Черного моря, еще два были уничтожены системой ПВО. В результате этих атак пострадавших и разрушений нет", – уверяли россиян местные власти и пропагандистские росСМИ.

Среди жителей страны-агрессора были те, кто усомнился в том, что атака БПЛА прошла бесследно.

"Ведь ПВО должна была их сбить еще в Курской или Брянской или Белгородской обл., но не над Одинцовским районом. Вопрос – ПВО там, где надо или где не надо?" – интересовались они, почему под "защитой" только Москва.

Однако большинство россиян крутили одну и туже шарманку: они поверили в сказку от минобороны о том, что БПЛА были именно "украинскими", а потому потребовали мести – обстрелов Украины.

"Да как они посмели?", "Покуда сам Киев ответку должную не получает, все так и будет", "Готовитесь! Сейчас вам, с*ки, будет очень жарко по всей Украине", – заявляли граждане государства-террориста.

Как сообщал OBOZREVATEL, примечательно, что ранее российские блоггеры обвинили минобороны РФ во лжи об атаке морских дронов на бухту в Новороссийске (Краснодарский край РФ) 4 августа. Пропагандисты заявили, что РФ нужно создать полноценную систему мониторинга и перекрыть доступ Украины к Черному морю.

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