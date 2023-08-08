Число отдыхающих россиян в Крыму уменьшилось вдвое: Данилов объяснил причину

"Бавовна" существенно повлияла на курортный сезон во временно оккупированном Крыму. Количество отдыхающих там россиян уменьшилось вдвое.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона. По его словам, именно из-за "бавовны" количество туристов из РФ уменьшилось на 54% по сравнению с прошлым годом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Данилов считает, что россияне вполне понимают то, что на самом деле происходит на полуострове, несмотря на тотальную цензуру в российских медиа по освещению этого вопроса.

"На самом деле, информационная блокада, устроенная россиянами непосредственно для россиян, она периодически прорывается. То, что есть на территории Крыма, события, которые есть на территории Крыма, они доходят до граждан Российской Федерации. Хочу заметить, что по тем данным, которыми мы владеем, на 54% уменьшилось количество посещающих Крымский полуостров по сравнению с прошлым годом", – сказал Данилов.

Кроме того, он подчеркнул, что Крым точно будет украинским.

"Никакого отношения к Российской Федерации иметь не будет. И мы готовимся всеми силами для того, чтобы это стало как можно скорее", – заявил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июля во временно оккупированном Крыму громко было в Казачьей бухте в Севастополе. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что там был поражен склад боеприпасов в месте дислокации 810-й бригады морской пехоты ВС РФ.

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