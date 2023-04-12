Россия после неудачи с ''Сарматом'' снова испытала межконтинентальную ракету

Спустя почти два месяца после провала с запуском ракеты "Сармат" в России снова провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Он состоялся во вторник, 11 апреля.

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Об этом сообщили на сайте минобороны России. В этот раз, утверждают там, все прошло успешно. "Задачи пуска выполнены в полном объеме", – похвастались в РФ.

"11 апреля 2023 года с Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса", – сказано в сообщении.

Учебная боевая часть ракеты прилетела на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, поразив условную цель.

В РФ отметили, что целью этого пуска было испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Напомним: 20 февраля страна-агрессор Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Это произошло именно в то время, когда президент Соединенных Штатов был с визитом в Украине. По данным американских чиновников, запуск ракеты был неудачным.

После этого 23 февраля президент РФ Владимир Путин выдал, что государство-террорист "в 2023 году продолжит уделять повышенное внимание ядерной триаде". При этом диктатор не упомянул о неудачном запуске ракеты "Сармат".

Как сообщал OBOZREVATEL, на авиазаводе в Ульяновске (Россия) во время испытаний прямо в ангаре взорвался военно-транспортный самолет Ил-76. Погиб один человек, еще пять были ранены.

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