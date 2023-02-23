'Повышенное внимание': Путин снова попытался напугать Запад ядерным оружием, но не упомянул о неудачном пуске 'Сармата'

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз принялся пугать Запад ядерным оружием. В своем обращении 23 февраля глава Кремля выдал, что государство-террорист "в 2023 году продолжит уделять повышенное внимание ядерной триаде".

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При этом диктатор не упомянул о неудачном запуске ракеты "Сармат", однако продолжил рассказывать, что первые развертывания этих пусковых установок ожидаются в ближайшее время. Обращение Путина транслировали российские пропагандистские СМИ.

Примечательно, что больше половины времени своего поздравления с "днем защитника отечества" Путин рассказывал о том, как РФ будет "укреплять обороноспособность" страны и уделять повышенное внимание ядерной триаде.

Диктатор попытался напугать Запад не только "Сарматом", испытания которого накануне провалились, но и дальнейшим производством гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" и гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон".

Кроме того, глава Кремля размечтался, что в "ближайшие годы в состав военно-морского флота РФ войдут еще три атомных подводных крейсера".

Напомним, 20 февраля страна-агрессор Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Это произошло именно в то время, когда президент Соединенных Штатов был с визитом в Украине. Ссылаясь на слова американских чиновников, есть все основания полагать, что запуск ракеты был неудачным.

Ранее сообщалось, что Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию РФ. В частности, во время своего выступления он заявил, что Российская Федерация приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, которые тот озвучил, обращаясь к Федеральному собранию РФ. Украинский лидер отметил, что Россия общается как террорист и даже не скрывает этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, государственный секретарь США Энтони Блинкен подвел итоги выступления диктатора Владимира Путина перед Федеральным собранием в Кремле. Особое внимание американский чиновник уделил решению российского диктатора о выходе РФ из договора о ядерном оружии, который предполагает ненаращивание боеголовок массового поражения.