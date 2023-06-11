Россия показала 'самых ярых' захватчиков, которые пришли уничтожать Украину: их наградил Шойгу

В России наградили "самых старательных" оккупантов, выполняющих преступные задачи на войне в Украине. Отличия им вручил лично министр обороны государства-террориста РФ Сергей Шойгу.

Видео дня

Видео с церемонии показали пропагандистские телеканалы. Отмечается, что медальки "золотая звезда" получили российские убийцы, "проявившие мужество и героизм во время выполнения задач СВО" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: ранее Шойгу якобы посетил позиции оккупантов и провел "инспекцию" на Запорожском направлении в Украине. Пропагандисты опубликовали и видео, но не уточнили, когда именно глава российского МО "засветился" на фронте.

Большая же часть короткого ролика демонстрирует, как Шойгу цепляет на грудь щекастым оккупантам медальки за "верную службу во благо" государству-террористке РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в минобороны РФ заявили о якобы уничтожении корабля ВМС Украины "Юрий Олефиренко". Обманутые кремлевской пропагандой россияне потребовали фото с поличным;

– минобороны России до сих пор пытается скрывать огромные потери оккупационной армии на войне в Украине. Для этого ведомство государства-террориста искусственно раздувает украинские потери в войне.

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