'А где фото?' У Шойгу похвастались 'уничтожением' последнего боевого корабля Украины, но что-то пошло не так

Министерство обороны страны-террориста России решило в очередной раз потешить россиян виртуальными победами в войне против Украины. На этот раз оккупационная армия в своих фантазиях уничтожила корабль Военно-Морских Сил Украины "Юрий Олефиренко".

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При чем в минобороны РФ выдали, что это был уже последний боевой корабль Украины. Впрочем, пропагандистские сказки не нашли особой поддержки среди россиян. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

По легенде министерства обороны России, "последний боевой корабль" ВМС Украины "Юрий Олефиренко" было уничтожен 29 мая в результате удара по месту стоянки военных кораблей в Одессе.

К пропагандистскому посту об "успехах" оккупантов было прикреплено старое фото корабля "Юрий Олефиренко", к тому же не из Одессы.

Оболваненные кремлевской пропагандой россияне начали требовать фото с доказательствами уничтожения корабля. При чем в РФ упрекнули, что минобороны не опубликовали даже спутниковых снимков.

Более того, военного преступника Сергея Шойгу потролили, что вместе с "уничтожением" корабля, наверное, было уничтожено еще с десяток ПВО Patriot и под сотню РСЗО HIMARS.

Также граждане страны-террориста вспомнили, что по утверждению минобороны РФ оккупанты якобы уничтожили в Украине флот, противовоздушную оборону и боевую авиацию еще в начале войны. При этом вопреки легендам пропаганды украинская армия продолжает сражаться и довольно эффективно уничтожает путинскую армию.

Вместе с тем пропагандистам припомнили недавнюю легенду о якобы "ликвидации" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которого спустя две недели бредовых рассказов Россия решила объявить в розыск.

Напомним, министерство обороны России по-прежнему пытается скрывать огромные потери оккупационной армии на войне в Украине. Для этого ведомство государства-террориста искусственно раздувает украинские потери в войне.

Ранее сообщалось, что в РФ ежедневно отчитываются об "уничтожении" в Украине западной военной техники. Больше всего страну-агрессора задевает американская реактивная артиллерийская система M142 HIMARS, и там утверждают, что поразили уже 73 единицы. Хотя в общем от партнеров украинская армия получила на вооружение только два десятка таких систем.

Также в министерстве обороны РФ отчитались, что уничтожили в Украине ЗРК Patriot. Однако такую новость от военного руководство страны-агрессора высмеяли даже сами россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 30 мая Силы обороны Украины отправили на "концерт Кобзона" еще 470 российских оккупантов. Численность "армии двухсотых" государства-террориста РФ за период полномасштабного вторжения достигла уже 207 910 захватчиков. Также террористы потеряли десятки тысяч единиц различной техники.

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