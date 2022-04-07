Россия переместила часть своей авиации из Беларуси на аэродром в Брянской области. Фото

Часть вертолетов российской армии, которые находились на территории Беларуси, сменили дислокацию. Их переместили на аэродром в поселке Сеща Брянской области, где базируется авиационный полк самолетов Минобороны РФ.

Ныне там находятся военные вертолеты, а также истребители и другие самолеты. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки за 6 апреля, опубликованные проектом "Схемы" от "Радио Свобода" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, на фото российского аэродрома аэродрома заметно не менее 20 военных вертолетов и 19 истребителей. А также тяжелые военно-транспортные самолеты ИЛ-76 и АН-124, базирующиеся там постоянно.

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Ранее в Telegram-канале "Беларускі Гаюн" сообщалось, что с 3 апреля часть российских вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ка-52 вылетели из аэропорта Мачулищи возле белорусского Минска в направлении Сещи.

На спутниковом фото части Мачулищ за 28 марта действительно были видны эти военные вертолеты РФ.

По данным расследователей, необычный по форме круглый аэродром Сеща в Брянской области до начала полномасштабного вторжения путинской армии в Украину преимущественно использовался транспортными самолетами ИЛ-76 и АН-124-100. А примерно за месяц до начала войны там стали появляться российские бомбардировщики и истребители.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины из 95 ОДШБр в Харьковской области уничтожили два транспортно-боевых вертолета Ми-8 ВС РФ. Вражеские воздушные целые защитники сбили противотанковым ракетным комплексом "Корсар".