'Дело сделано': на Харьковщине украинские защитники одним залпом уничтожили сразу два вражеских вертолета Ми-8. Видео

На Харьковщине военные 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили два транспортно-боевых вертолета Ми-8 армии РФ. Воздушные цели были сбиты отечественным противотанковым ракетным комплексом "Корсар".

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

Украинские военные попали из противотанкового комплекса в один из вертолётов РФ. После этого он начал падать и столкнулся с еще одним российским Ми-8. Это первый случай, когда воздушную цель сбили с помощью переносной установки "Корсар".

Видео дня

"Мы гордимся мастерством, военным успехом и профессионализмом наших десантников", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с начала войны ВСУ ликвидировали более 130 вертолётов и 17,7 тысячи личного состава.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!