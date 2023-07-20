'Россия окончательно потеряла авторитет': в США прокомментировали отказ Путина уехать на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин отказался принять участие в саммите стран группы БРИКС, который должен пройти в ЮАР с 22 по 24 августа. В США заявили, что это доказывает окончательную потерю государством-агрессором своего авторитета.

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Такой комментарий прозвучал в Государственном департаменте США из уст спикера Мэтью Миллера. Позицию Белого дома он озвучил на брифинге (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Госдепе заявили, что кровавый диктатор отказался от личного присутствия на саммите из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом. И это свидетельствует о глобальной слабости РФ.

"Нет лучшего примера, лучшей иллюстрации существенного ухудшения авторитета России в мире, чем то, что президент Путин сейчас вряд ли сможет уехать за границу", – заявил Миллер.

По его словам, положение России на мировой арене значительно ухудшилось из-за полномасштабного вторжения в Украину. Миллер откровенно сказал, что война РФ стала стратегическим поражением и для самого Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин, ордер на арест которого издал Международный уголовный суд, не приедет на саммит группы стран БРИКС в Южно-Африканской Республике 22-24 августа. Там ему угрожал арест, поскольку ЮАР входит в список 118 стран, ратифицировавших Римский устав.

Ранее министр юстиции ЮАР Рональд Ламола заявлял, что страна рассматривала возможность внести изменения в закон, чтобы предоставить президенту РФ "иммунитет", если он прибудет в Южную Африку на встречу БРИКС.

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