В ЮАР ищут, как предоставить Путину 'иммунитет' в случае приезда на саммит БРИКС: подробности

Президент России Владимир Путин, на арест которого был издан ордер в Гааге, может приехать на саммит БРИКС. Поэтому в Южно-Африканской Республике, где должен пройти саммит, хотят предоставить российскому диктатору "иммунитет" от судебного преследования.

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Министр юстиции республики Рональд Ламола подтвердил, что они рассматривают возможность ввести законопроект, который предоставит президенту России "иммунитет", если он прибудет в Южную Африку для участия в предстоящем саммите БРИКС. Ламола сказал, что они рассматривают несколько вариантов развития действий в случае визита Путина.

"Мы рассматриваем все варианты по этому поводу, в том числе рассмотрение законопроекта, который может внести поправки к реализации Закона, чтобы сделать его соответствующим международному обычному праву, такому как то, что практикуется в Великобритании и Голландии, где исполнительная власть имеет власть. Выйти или приостановить исполнение закона, если продление его исполнения не отвечает национальным интересам", – отметил он.

Ламола также выразил критику по применению Международным уголовным судом двойных стандартов в судебных преследованиях. Он утверждает, что Израиль нарушает права палестинцев многие годы, однако лидеры Израиля не были наказаны за эти действия в Гааге.

Ламолу возмутило то, что война в Украине началась в феврале прошлого года, однако МКС уже нашел основания для судебного преследования Путина.

"Мы призываем к справедливости. Я верю, что даже члены этого комитета хотят видеть справедливость, что когда применяется закон, он применяется справедливо, все равно и без глаз. Мы считаем, что верховенство закона подрывается, когда закон применяется избирательно", – сказал Ламола.

Следует отметить, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента. В связи с этим, когда в августе состоится саммит БРИКС в Претории, власти должны арестовать Путина по его прибытии.

Ранее в ЮАР попросили Владимира Путина не приезжать лично, а принять участие в саммите БРИКС дистанционно.

OBOZREVATEL сообщал, что ПАСЕ официально признала ордер на арест Путина и подтвердила геноцид со стороны РФ. Соответствующая резолюция была принята 27 апреля.

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