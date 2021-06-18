Россия объявила дату выхода из Договора по открытому небу и обвинила США

В пятницу, 18 июня, Россия направила уведомление о денонсации Договора по открытому небу всем странам-участницам. Таким образом, фактический выход Федерации из международного соглашения произойдет 18 декабря, ровно через полгода.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ. Всю ответственность за развал Договора Россия возложила на американскую сторону.

"Выход из Договора США, участие которых в свое время было условием его заключения, существенно изменило принципы соглашений по отрытому небу. Их шаг грубо нарушил баланс интересов, прав и обязательств государств-участников. Мы предложили конкретные варианты решения возникших проблем, но западные участники ДОН не проявили готовности заняться их устранением", – пишут в российском МИД.

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Ведомство добавило, что США интересует возможность контроля над масштабами вооружения других стран только в рамках собственных интересов, независимо от того, как они ущемляют безопасность других территорий. МИД указал, что когда в рамках Договора требуется предоставить информацию самих Штатов, "они дают задний ход и начинают создавать препятствия выполнению таких договорённостей, не задумываясь при этом ни о европейской безопасности, ни об озабоченностях союзников, ни об оценке собственной договороспособности".

"Западным коллегам давно пора осознать: невозможно обеспечить свою безопасность без учёта интересов безопасности России и её союзников. Эффективный ответ у нас всегда найдётся", – заключили во внешнеполитическом министерстве.

Закон о выходе из Договора по открытому небу направлен на подписание президенту России Владимиру Путину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

США перестали быть участником Договора по открытому небу 22 ноября 2020 года;