В РФ приняли закон о выходе из Договора по открытому небу: что за этим последует

В среду, 19 мая, Госдума РФ приняла внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

Об этом сообщает пресс-служба российского парламента. Как указано в пояснительных материалах, причиной для денонсации ДОН послужило решение США выйти из этого многостороннего договора, который предоставляет право его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

Напомним, что ранее правительство России официально одобрило выход страны из Договора по открытому небу. Потом Путин внес в Госдуму законопроект о выходе из ДОН.

Поясним, что в случае выхода из договора Россия не сможет совершать инспекционные облеты территорий стран-участников соглашения, а также получать от них доступ к собранным во время полетов данным.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки (Финляндия) 27 государствами-участниками СБСЕ (с 1995 года – ОБСЕ). Договором учреждена Консультативная комиссия по открытому небу, решения которой принимаются консенсусом. В России он вступил в силу в 2002 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 ноября 2020 года США перестали быть участником Договора по открытому небу.