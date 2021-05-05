Правительство России официально одобрило выход из Договора по открытому небу после США
Правительство России официально одобрило выход страны из Договора по открытому небу.
Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации в среду, 5 мая. Документ днем ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Одобрить и представить президенту России для внесения в Государственную думу... предложение о денонсации Договора по открытому небу", – говорится в тексте постановления.
Далее правительство должно представить законопроект о денонсации договора главе страны-агрессора Владимиру Путину, после чего документ поступит на рассмотрение в палаты Федерального собрания. Затем Москва передаст официальную ноту о выходе из соглашения депозитариям договора – Венгрии и Канаде.
При этом Российская Федерация планирует не выходить из ДОН, если США вновь начнут участвовать в соглашении. Заявление об этом ранее сделал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передают "Известия".
По словам Гаврилова, у Вашингтона "пока есть месяц на раздумья".
Напомним, Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки (Финляндия) 27 государствами-участниками СБСЕ (с 1995-го – ОБСЕ). Договором учреждена Консультативная комиссия по открытому небу, решения которой принимаются консенсусом. В России он вступил в силу в 2002 году.
Участниками ДОН на сегодня являются 33 государства (США вышли из договора 22 ноября 2020 года, ссылаясь на нарушения со стороны РФ):
Беларусь;
Бельгия;
Болгария;
Босния и Герцеговина;
Великобритания;
Венгрия;
Германия;
Греция;
Грузия;
Дания;
Исландия;
Испания;
Италия;
Канада;
Латвия;
Литва;
Люксембург;
Нидерланды;
Норвегия;
Польша;
Португалия;
Россия;
Румыния;
Словакия;
Словения;
Турция;
Франция;
Финляндия;
Хорватия;
Чехия;
Швеция;
Эстония.
Как ранее писал OBOZREVATEL, политик и адвокат Марк Фейгин считает, что за два десятилетия нахождения у власти у российского президента Путина сейчас сложилась самая тяжелая ситуация.