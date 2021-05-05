Правительство России официально одобрило выход из Договора по открытому небу после США

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Новости России
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Правительство РФ выпустило постановление по ДОН

Правительство России официально одобрило выход страны из Договора по открытому небу.

Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации в среду, 5 мая. Документ днем ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Одобрить и представить президенту России для внесения в Государственную думу... предложение о денонсации Договора по открытому небу", – говорится в тексте постановления.

Далее правительство должно представить законопроект о денонсации договора главе страны-агрессора Владимиру Путину, после чего документ поступит на рассмотрение в палаты Федерального собрания. Затем Москва передаст официальную ноту о выходе из соглашения депозитариям договора – Венгрии и Канаде.

При этом Российская Федерация планирует не выходить из ДОН, если США вновь начнут участвовать в соглашении. Заявление об этом ранее сделал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передают "Известия".

По словам Гаврилова, у Вашингтона "пока есть месяц на раздумья".

Решение правительства России касательно ДОН

Напомним, Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки (Финляндия) 27 государствами-участниками СБСЕ (с 1995-го – ОБСЕ). Договором учреждена Консультативная комиссия по открытому небу, решения которой принимаются консенсусом. В России он вступил в силу в 2002 году.

Участниками ДОН на сегодня являются 33 государства (США вышли из договора 22 ноября 2020 года, ссылаясь на нарушения со стороны РФ):

  • Беларусь;

  • Бельгия;

  • Болгария;

  • Босния и Герцеговина;

  • Великобритания;

  • Венгрия;

  • Германия;

  • Греция;

  • Грузия;

  • Дания;

  • Исландия;

  • Испания;

  • Италия;

  • Канада;

  • Латвия;

  • Литва;

  • Люксембург;

  • Нидерланды;

  • Норвегия;

  • Польша;

  • Португалия;

  • Россия;

  • Румыния;

  • Словакия;

  • Словения;

  • Турция;

  • Франция;

  • Финляндия;

  • Хорватия;

  • Чехия;

  • Швеция;

  • Эстония.

Как ранее писал OBOZREVATEL, политик и адвокат Марк Фейгин считает, что за два десятилетия нахождения у власти у российского президента Путина сейчас сложилась самая тяжелая ситуация.

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