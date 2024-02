Россия не в состоянии обеспечить свои войска дронами и системами РЭБ и столкнулась с жесткой критикой – ISW

В российском информационном пространстве продолжается распространятся критика в адрес командования и властей за неправильную расстановку приоритетов на поле боя. Блогеры сетуют на их неспособность должным образом оснастить ВС РФ беспилотниками и системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Это началось в ответ на недавнюю неудачную механизированную атаку возле Новомихайловки на Донетчине, где ВСУ разгромили колонну оккупантов. В последние дни ситуация набирает обороты, о ней в который раз написал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, 4 февраля провоенные российские блогеры заявили, что производство дронов в России плохо управляется, и это ограничивает ее способность к инновациям. Один пропагандист утверждал, что плохое управление приводит к неоправданным потерям армии РФ и станет "бичом" ее "победы над Украиной".

Депутат московской думы Андрей Медведев ранее критиковал массовое производство дронов в России. Он считает, что это приведет к скоплению БПЛА, которым не хватает технологических адаптаций, необходимых для конкуренции с украинскими дронами на поле боя.

Еще один российский блогер отреагировал на кадры от 30 января, на которых украинские беспилотники наносят удары по наступающей бронетехнике и танкам РФ возле Новомихайловки, заявив, что со стороны российского командования было "небрежностью" разрешить колонне идти в бой без надлежащего оборудования РЭБ.

Он заявил, что российским войскам следует "отказаться" от идеи глубокого механизированного прорыва до тех пор, пока они не будут адекватно оснащены системами РЭБ, а тем временем следует проводить небольшие атаки под руководством пехоты и при поддержке дронов.

"Российские блогеры недавно зациклились на этом событии как на свидетельстве борьбы российских военных за инновации и выход из нынешней позиционной войны в Украине", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, эффектный разгром ВСУ российской колонны под Новомихайловкой указал на более широкие проблемы ВС РФ. Они связаны с возможностями оккупантов адаптироваться к маневренности на фронте.

