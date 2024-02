Эффектный разгром ВСУ российской колонны под Новомихайловкой указывает на более широкие проблемы ВС РФ адаптироваться на фронте – ISW

Провоенные российские блогеры продолжают концентрировать внимание на недавнем безуспешном наступлении ВС РФ возле Новомихайловки в Донецкой области (Мариинское направление). Они подчеркивают разногласия, которые оно вызвало в информационном пространстве, что указывает на более широкие проблемы со способностью российских военных адаптироваться на фронте в Украине.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики указали на разочарование, в которое впали пропагандисты после впечатляющего успеха 72-й бригады ВСУ 30 января, когда она уничтожила колонну техники оккупантов.

Так, 3 февраля один из российских блогеров заявил, что "истинные патриоты" отреагировали на кадры неудачного наступления армии РФ с критикой и разочарованием. Сам он раскритиковал этих "предателей", в том числе "экспертов", которые часто посещают телешоу кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. По его словам, они в эфире росТВ утверждали, что ВС РФ имеют достаточные запасы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиостанций, чтобы отразить украинские FPV-дроны.

В ответ блогер, ссылаясь на личные беседы с российскими военнослужащими на передовой, заявил, что подобные утверждения "экспертов" не соответствуют действительности, а российские командиры на фронте считают подаренные радиостанции более ценными, чем предоставленные государством танки и боевые машины пехоты из-за нехватки радиооборудования.

Несколько других его коллег посетовали, что российское "высшее руководство" (вероятнее всего, высшее командование) вряд ли прочитает их обеспокоенность по поводу использования ВСУ дронов, и предупредили, что многие российские военнослужащие погибнут из-за превосходства украинских БПЛА на линии фронта. Они назвали эту проблему "первой" из самых больших проблем России на данный момент.

"Готовность российских блогеров постоянно концентрироваться на этом конкретном событии примечательна, поскольку их обеспокоенность неспособностью российских сил адаптироваться в Украине, по-видимому, больше, чем их забота о собственной личной безопасности, учитывая аресты нескольких критически настроенных голосов в информационном пространстве и блогеров в 2023 году", – подчеркнули в ISW.

Там отметили, как депутат московской думы Андрей Медведев "высоко оценил" высказывание диктатора Владимира Путина от 2 февраля о том, что беспилотники являются "ахиллесовой пятой" ВС РФ, и заявил, что комментарий Путина демонстрирует "его осведомленность" о том, что происходит на фронте, и "его понимание" современной войны.

По мнению депутата, признание Путиным превосходства украинских дронов на фронте доказывает, что он "не боится обсуждать проблемы и ошибки РФ", а также не верит, что конструктивная критика российских операций в Украине неправильна и "не помешает России победить Украину".

Несколько пропагандистов ухватились за дискуссию вокруг видеозаписи неудачного нападения оккупантов на Новомихайловку, чтобы доказать, что российские источники не должны подвергать цензуре конструктивную критику российских военных. Поэтому заявление Путина от 2 февраля, предположили аналитики, поддерживает их аргументы против самоцензуры.

Российский диктатор ранее сигнализировал о своей "чувствительности к обеспокоенности" российскими операциями в Украине среди блогеров, в том числе во время форума "прямая линия" 14 декабря, когда выделил тактическую и оперативную ситуацию в Крынках на восточном берегу Херсонской области – районе фронта, на котором ранее тоже очень остро сосредотачивались российские блогеры.

"Нынешнее заявление Путина предполагает, что российское военное и политическое руководство может испытывать беспокойство по поводу способности российских вооруженных сил адаптироваться и восстановить маневренность на поле боя", – подытожили в ISW.

Напомним, что упомянутое неудачное наступление армия РФ провела 30 января северо-западнее Сладкого в направлении Новомихайловки. Тогда рота ударных БПаК 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев ВСУ отбила вражеский штурм, и вместе с другими подразделениями уничтожила колонну из 11 единиц бронетехники оккупантов (защитники заметили колонну около 12:50, а в 15:20 она уже была разбита).

Как сообщал OBOZ.UA, после события под Новомихайловкой российские блогеры начали выражать разочарование из-за длительных тактических ошибок своих сил в Украине. В частности, они озвучили критику в адрес командования ВС РФ за то, что оно не учло "фактор беспилотников" при планировании тактических атак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!