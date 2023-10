Россия может готовиться к конфликтам со странами НАТО: в ISW отметили важный нюанс

Государсво-террорист Россия может готовиться к конфликту со странами Североатлантического альянса (НАТО). Она стремится провести перераспределение оружия массового поражения и сформировать силы на финской границе.

Ныне россияне уже развили для этого правовые механизмы, прикрываясь проведением широкомасштабной военной реформы. На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что 8 октября на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов РФ появился указ российского диктатора Путина. В документе минобороны страны-агрессора предлагает лишить Северный флот статус "межвидового стратегического территориального объединения".

По данным росСМИ, речь идет о том, что СФ больше не будет отдельной военно-административной единицей, равной военному округу. Вместо этого, вероятно, флот и его четыре региона (Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ) переведут в состав реформированного Ленинградского военного округа.

В частности, российский военный аналитик Юрий Федоров предположил, что так РФ готовится к возможным конфликтам с государствами Балтии и НАТО.

Известно, что российские военные в 2010 году объединили Московский и Ленинградский округа в один единственный, назвав его Западным военным округом.

Северный флот был создан в 2014-м с территории ЗВО, а 1 января 2021-го глава РФ Владимир Путин сделал его военно-административной единицей, равной округу.

Во время войны против Украины в декабре 2022 года российский министр обороны Сергей Шойгу предложил реанимировать Московский и Ленинградский округа на базе ЗВО. Он прикрывался вбросами о якобы угрозах России со стороны НАТО. Позже заверял, что по состоянию на август 2023 они эти округа активно формируются.

"Решение МО РФ о перераспределении оружия массового уничтожения указывает на то, что Россия видит необходимость реструктуризации своих сил против НАТО и вероятной позиции на финской границе. Хотя остается непонятным, как оно сможет мобилизовать, научить и организовать эти силы в новый военный округ", – указали в ISW.

