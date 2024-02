Россия хочет запретить въезд 'нежелательным' субъектам, чтобы не мешали Путину выиграть выборы – ISW

Государственная дума России рассматривает законопроект об ограничении въезда в страну субъектам, которых Кремль называет "нежелательными". Это происходит в рамках усилий по цензуре для оппозиционных СМИ и разрыву связей между РФ и иностранными и международными неправительственными организациями.

Инициатива набрала обороты перед мартовскими президентскими выборами, где "победителем" вновь должен стать диктатор Владимир Путин. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Глава комитета госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 12 февраля объявил, что он и другие депутаты внесли законопроект, который позволит правительству определять как "нежелательные" иностранные организации, учредители или участники которых предположительно аффилированы с правительствами других стран.

Законопроект также запретит въезд в Россию иностранцам и лицам без гражданства, участвующим в подобных "нежелательных" организациях. Еще он, вероятно, запретит журналистам российских оппозиционных СМИ, базирующихся за пределами страны, а также иностранных СМИ с русскоязычными службами (например, британская BBC, немецкая Deutsche Welle и другие) въезд в Россию. Тем самым Кремль ограничит их возможности освещать внутрироссийские дела и, вероятно, еще больше заблокирует работу международных и иностранных неправительственных организаций в РФ.

Помимо этого, власти РФ могут возбудить уголовные дела и лишить приобретенного российского гражданства лиц, признанных виновными в участии в "нежелательной" организации.

Пискарев также объявил, что госдума рассматривает еще один законопроект, который запретит российским гражданам и компаниям размещать рекламу на платформах, принадлежащих организациям, обозначенным как "иностранные агенты". Аналитики убеждены, что все это – попытки Кремля использовать финансовое принуждение для цензуры оппозиционных росСМИ и критически настроенных российских ультранационалистических блогеров.

"Мы продолжаем считать, что Кремль пытается консолидировать контроль и подавить инакомыслие в российском информационном пространстве в преддверии президентских выборов в России в марте 2024 года, хотя этот законопроект, скорее всего, серьезно ограничит деятельность оппозиционных СМИ в России в долгосрочной перспективе", – отметили в ISW.

Напомним, что на днях в РФ объявили всех кандидатов на пост главы страны, которые будут участвовать в выборах, запланированных на март 2024 года. Кроме кремлевского диктатора Путина, в бюллетенях будет еще три фамилии его так называемых конкурентов – Слуцкий, Даванков и Харитонов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кремль ужесточил меры цензуры для ограничения критики войны РФ против Украины. Так, за распространение "фейков" о российской армии и мобилизации решили наказывать конфискацией имущества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!