Кремль одобрил: в РФ объявили 'конкурентов' Путина на выборах

В России объявили всех кандидатов в президенты страны, которые примут участие в выборах весной 2024 года. Кроме нынешнего кремлевского диктатора Владимира Путина, в бюллетенях будет еще три фамилии: глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков и депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов.

Об этом стало известно по результатам заседания Центризбиркома РФ 8 февраля. Речь идет о самом низком уровне конкуренции для Путина на выборах с его участием с 2000 года.

Отмечается, что двум претендентам ЦИК отказал в регистрации. Это, в частности, выдвиженец от партии "Гражданская инициатива", единственный "антивоенный" кандидат Борис Надеждин и глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.

Пропагандисты пишут, что ЦИК проверили 60 тысяч подписей в поддержку Надеждина, из которых 9147 признали недействительными, 11 из этих людей якобы и вовсе умерли. Такая же история с Малинковичем – у него признано недействительными 8979 подписей.

Как известно, чтобы быть внесенным в избирательный бюллетень в президенты РФ, забракованными должно быть не более 5% (из 60 тысяч) подписей россиян, поддержавших того или иного человека.

Спикер кремлевского диктатора Путина Дмитрий Песков назвал действия ЦИК правильными. Он указал на необходимость соблюдения определенных требований и отметил, что большое количество огрехов и недействительность большого количества подписей недопустимы.

"То есть этот важный критерий не выполнен. Здесь нечего комментировать, ЦИК следует четко тем правилам, которые установлены для кандидатов", – подчеркнул Песков.

Сам Надеждин решил оспорить в Верховном суде РФ отказ в регистрации кандидатом на президентских выборах.

"Здесь есть десятки миллионов людей, которые хотят за меня голосовать. По всем опросам я на втором месте после Путина, а вы мне рассказываете об 11 умерших", – отметил он.

В то же время глава ЦИК РФ Элла Памфилова, обращаясь к Надеждину, призвала его "не прыгать из партии в партию", а создать свою и пользоваться своей поддержкой.

"У вас хорошая политическая перспектива, мы будем только вас приветствовать", – сказала Памфилова Надеждину.

Кстати, росСМИ вспомнили, что подобный текст – о "перспективе" и "все впереди" – она провозглашает каждый раз, отказывая оппозиционным кандидатам. В частности, так было в декабре 2023 после устранения Екатерины Дунцовой и 2017, когда ЦИК отказалась регистрировать кандидатом Алексея Навального.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В РФ работников бюджетных организаций добровольно принудительно заставили зарегистрироваться на дистанционное электронное голосование на российском портале Госуслуг. Посредством административного ресурса шел сбор подписей за выдвижение кандидатуры Путина на пост президента.

– Центр национального сопротивления сообщил, что на временно оккупированных территориях продолжается подготовка к "выборам президента РФ", проведение которых запланировано на март. В ЦНС этот процесс назвали "пропагандистским шоу".

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