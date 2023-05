Россия хочет использовать 'бавовну' возле Кремля для отмены парадов на 9 мая: в ISW указали главную цель агрессора

В России правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за "атаки беспилотника по Кремлю" 3 мая, пытаясь обвинить во всем Киев. Хотя очевидно, что РФ просто хочет использовать "бавовну" над резиденцией диктатора Владимира Путина, чтобы отменить парады на 9 мая.

Стране-агрессору как-то нужно скрыть потери военной техники и живой силы в войне против Украины, поэтому она устрашает граждан подобной инсценировкой "украинского удара" по центру Москвы. На главные цели РФ в отмене "победоносных" мероприятий указали аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в сводке от 4 мая.

Отмечается, что следственный комитет России объявил о возбуждении уголовного дела "по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по Кремлю" и еще более усилил версию о том, что в его нанесении якобы виноват Киев.

После этого глава РФ Путин решил провести 5 мая заседание Совета безопасности для обсуждения инцидента. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на "удар" свирепо призвал к "физической ликвидации" президента Украины Владимира Зеленского. Со своей стороны пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков безосновательно заявил, мол, это был теракт, за которым "стоят США".

На этом фоне в ряде российских регионов, в частности вокруг Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова ввели запрет на запуски и полеты дронов. Тем временем россияне "недоумевают", как так власти проигнорировали их предупреждения о БПЛА.

Как известно, задолго до контакта со зданием Сенатского дворца в Кремле, в соцсетях 3 мая жители Подмосковья писали о летящих на малых высотах дронах. После граждане страны-террориста уличили "зраду" с российской ПВО, но их заявления назвали иррациональными и истеричными. Так, в обсуждениях пропагандисты утверждали, мол, если это правда, то инцидент свидетельствует о "непроницаемости российского бюрократического аппарата". Один из блогеров даже похвалил реакцию Москвы как "продуманную и логичную".

А вот аналитики ISW подчеркивают, что российские официальные лица, вероятно, просто используют этот инсценированный "удар беспилотника" по Кремлю, чтобы продлить отмену парадов в честь дня победы 9 мая. По данным росСМИ, власти уже отменили такие мероприятия в 21 городе РФ и даже во временно оккупированном украинском Крыму, причем без какого-либо официального обоснования или ссылке на соображения безопасности. Российские чиновники в нескольких городах заявили, что отменяют парады, опасаясь за участников путинской "СВО".

Ранее ISW оценивал, что Кремль воспользуется инцидентом 3 мая, чтобы отменить события 9 мая и усилить свои информационные усилия, чтобы представить войну на Украине как экзистенциальную угрозу для РФ.

Ныне Москва также надеется ограничить типичные события 9 мая, чтобы скрыть деградацию российских вооруженных сил, потому что такие события обычно демонстрируют передовую российскую военную технику, большая часть которой либо имеет решающее значение для российских операций в Украине, либо была уничтожена за 14 месяцев боев на истощение.

"Кремль также надеется пресечь события 9 мая из-за опасений, что празднования в честь погибших военнослужащих могут стать потенциальным источником негативной реакции внутри страны из-за большого количества потерь РФ в Украине. Российские официальные лица в последние недели отменили мероприятия в память о "бессмертном полку", вероятно, по этим же причинам", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на российские обвинения Украины в случившемся над Кремлем, главным выгодоприобретателем этой "атаки" является именно Москва. О том, как "купол в Кремле сорвало во всех смыслах" и кто провел атаку дронов, читайте в материале.

