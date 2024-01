Россия готовит десантные бригады, которые хочет забросить в тыл украинских Сил обороны – ISW

Войска России могут формировать десантно-штурмовые бригады в составе общевойсковых сухопутных соединений в рамках продолжающихся широкомасштабных военных реформ. Предполагается, что они будут действовать как специализированные подразделения, способные проводить десантирование и разведку в тылу Сил обороны Украины.

Видео дня

На это указал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Сами российские источники признали, что для российских военных это не новая концепция, и провели параллели с советскими операциями в Афганистане.

Так, один из них отметил, что десантно-штурмовые бригады в составе сухопутных соединений ВС РФ смогут осуществлять десантирование в ближнем тылу ВСУ без парашютов. Предположительно, за счет "высадки вертолетов для быстрой переброски личного состава", как это было в ходе нападения на аэропорт Гостомель под Киевом в день вторжения 24 февраля 2022 года.

Российские источники утверждают, что такое соединение – 49-я отдельная десантно-штурмовая бригада – уже действует на Запорожском направлении в составе 58-й общевойсковой армии (Южный военный округ).

"В современной российской армии в составе воздушно-десантных войск (ВДВ) существуют десантно-штурмовые бригады, поэтому предположение о том, что российские сухопутные формирования могут попытаться реализовать их, заслуживает внимания. Мы ранее наблюдали случаи формирования разведывательно-штурмовых бригад в составе общевойсковых формирований и оценивали, что создание таких специализированных подразделений призвано ответить на конкретные тактические задачи, с которыми российские войска до сих пор сталкивались в Украине", – заявили в ISW.

Однако там считают, что развертывание российских десантно-штурмовых бригад в изоляции от более широкой структуры сил ВДВ, вероятно, будет означать, что они будут использоваться в качестве еще одного средства проведения истощающих лобовых атак пехоты на украинские укрепленные позиции в краткосрочной перспективе.

Известный российский блогер на фоне таких новостей пожаловался на несправедливое обращение с подразделениями, укомплектованными тюремными призывниками, по сравнению с обычными российскими военнослужащими-контрактниками. Он отметил, мол, вербовка зэков в "Шторм-Z" выходит за рамки российского военного законодательства и поэтому они не имеют права на те же льготы, что и контрактники. Также россиянин утверждал, что солдаты "Шторм-Z" получают лишь 50-300 тыс. руб. компенсации за травмы по сравнению с 3 млн руб., которые имеют контрактники.

Он жаловался, что "мобики" из состава "Шторм-Z" не получают никаких социальных льгот, поскольку МО РФ считает президентское помилование зэков единственной наградой, которую заслуживают эти "мобики". По словам пропагандиста, новобранцы-заключенные в различных частных военных компаниях (ЧВК) и "добровольческих" батальонах сталкиваются с той же проблемой.

В ISW считают, что российское МО заинтересовано в наборе "мобиков" из тюрем, чтобы минимизировать затраты, связанные с выплатой социальных пособий военнослужащим армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики убеждены, что страна-агрессор Россия способна генерировать силы на войну со скоростью, которая равна ее потерям. Благодаря этому враг может проводить частые ротации и таким образом поддерживать общий темп локальных наступлений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!