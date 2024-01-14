Россия готовит десантные бригады, которые хочет забросить в тыл украинских Сил обороны – ISW
Войска России могут формировать десантно-штурмовые бригады в составе общевойсковых сухопутных соединений в рамках продолжающихся широкомасштабных военных реформ. Предполагается, что они будут действовать как специализированные подразделения, способные проводить десантирование и разведку в тылу Сил обороны Украины.
На это указал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Сами российские источники признали, что для российских военных это не новая концепция, и провели параллели с советскими операциями в Афганистане.
Так, один из них отметил, что десантно-штурмовые бригады в составе сухопутных соединений ВС РФ смогут осуществлять десантирование в ближнем тылу ВСУ без парашютов. Предположительно, за счет "высадки вертолетов для быстрой переброски личного состава", как это было в ходе нападения на аэропорт Гостомель под Киевом в день вторжения 24 февраля 2022 года.
Российские источники утверждают, что такое соединение – 49-я отдельная десантно-штурмовая бригада – уже действует на Запорожском направлении в составе 58-й общевойсковой армии (Южный военный округ).
"В современной российской армии в составе воздушно-десантных войск (ВДВ) существуют десантно-штурмовые бригады, поэтому предположение о том, что российские сухопутные формирования могут попытаться реализовать их, заслуживает внимания. Мы ранее наблюдали случаи формирования разведывательно-штурмовых бригад в составе общевойсковых формирований и оценивали, что создание таких специализированных подразделений призвано ответить на конкретные тактические задачи, с которыми российские войска до сих пор сталкивались в Украине", – заявили в ISW.
Однако там считают, что развертывание российских десантно-штурмовых бригад в изоляции от более широкой структуры сил ВДВ, вероятно, будет означать, что они будут использоваться в качестве еще одного средства проведения истощающих лобовых атак пехоты на украинские укрепленные позиции в краткосрочной перспективе.
Известный российский блогер на фоне таких новостей пожаловался на несправедливое обращение с подразделениями, укомплектованными тюремными призывниками, по сравнению с обычными российскими военнослужащими-контрактниками. Он отметил, мол, вербовка зэков в "Шторм-Z" выходит за рамки российского военного законодательства и поэтому они не имеют права на те же льготы, что и контрактники. Также россиянин утверждал, что солдаты "Шторм-Z" получают лишь 50-300 тыс. руб. компенсации за травмы по сравнению с 3 млн руб., которые имеют контрактники.
Он жаловался, что "мобики" из состава "Шторм-Z" не получают никаких социальных льгот, поскольку МО РФ считает президентское помилование зэков единственной наградой, которую заслуживают эти "мобики". По словам пропагандиста, новобранцы-заключенные в различных частных военных компаниях (ЧВК) и "добровольческих" батальонах сталкиваются с той же проблемой.
В ISW считают, что российское МО заинтересовано в наборе "мобиков" из тюрем, чтобы минимизировать затраты, связанные с выплатой социальных пособий военнослужащим армии РФ.
Как сообщал OBOZ.UA, аналитики убеждены, что страна-агрессор Россия способна генерировать силы на войну со скоростью, которая равна ее потерям. Благодаря этому враг может проводить частые ротации и таким образом поддерживать общий темп локальных наступлений.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!