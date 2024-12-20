Может сесть за решетку на 3 года: история с женщиной, которая в Ивано-Франковске прославляла Путина и обзывала украинцев, получила продолжение. Видео

Правоохранители в Ивано-Франковске начали уголовное производство после того, как женщина в общественном транспорте прославляла российского диктатора Путина, а пассажиров называла "бандеровцами". Теперь ей грозит до трех лет заключения.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области. Инцидент произошел во вторник, 17 декабря, и попал на видео.

"Действия женщины следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до трех лет лишения свободы", – отметили правоохранители.

Следователи внесли сведения об этом инциденте в Единый реестр досудебных расследований и назначили соответствующие экспертизы.

Напомним, что свидетелями неадекватного поведения 50-летней женщины стали пассажиры автобуса №40 в Ивано-Франковске. Она бросалась на людей с кулаками, материла их и желала смерти, прославляла Путина и обзывала украинцев "бандеровцами". Унимать пассажирку пришлось полиции. Водитель остановил маршрут, на место вызвали правоохранителей.

Внимание, на видео есть ненормативная лексика!

OBOZ.UA стало известно, что суд уже отправлял эту женщину на принудительное лечение.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинков призвал местных жителей не толеровать подобные проявления антиукраинских настроений и неуважение ценностей украинского народа, а также анонсировал усиление акций "Здесь говорят по-украински" и "Город без языка оккупанта".

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковском национальном медуниверситете получил продолжение скандала между студентом и преподавателем, который проводил лекции на русском языке. Педагог Вячеслав Ботев написал заявление на увольнение по собственному желанию.

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