Россия способна генерировать силы на войну против Украины со скоростью, равной уровню потерь: в ISW указали на угрозы

Страна-агрессор Россия даже несмотря огромные потери в войне против Украины способна проводить регулярные ротации на оперативном уровне. На это указывает нынешняя концентрация всех ее боеспособных сухопутных подразделений на фронте и продолжающиеся усилия по формированию новых сил.

Возможность врага проводить ротации может позволить ему поддерживать общий темп локальных наступлений на востоке, но не гарантирует, что так будет всегда и по всей передовой. О том, какие угрозы это несет, проанализировал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

На днях замначальника украинского Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что российские силы имеют в Украине 462 тыс. военнослужащих и это – весь сухопутный компонент ВС РФ. По его словам, большинство российских подразделений в Украине укомплектованы на уровне от 92-95% от запланированной конечной численности, а размер группировки позволяет врагу проводить ротацию по всему фронту.

Скибицкий отметил, что российские войска отводят в тыловые районы части, численность которых составляет 50% или менее от запланированного конечного количества, и возвращают их на фронт после восстановления и пополнения.

В это же время заместитель главы Совбезf РФ Дмитрий Медведев утверждал, что российские военные "успешно пополнили" силы в Украине посредством продолжающихся усилий по скрытой мобилизации, в результате которых в 2023 году было привлечено более 500 тыс. новых военнослужащих.

В ISW указали, что наблюдали за обычными попытками России провести ротацию на оперативном уровне с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года и до украинского контрнаступления летом 2023-го.

"Очевидная способность России генерировать силы со скоростью, равной потерям, вероятно, дает войскам возможность пополнять части, которые командование вывело с линии фронта из-за деградации, а затем возвращать их на фронт. Российские силы сохраняют инициативу на всей территории восточной Украины, и отсутствие украинских контрнаступательных операций, вероятно, устранит давление на оперативное развертывание, которое ранее частично ограничивало способность россиян проводить ротацию", – отметили аналитики.

Но при этом подчеркнули, что ВС РФ не перехватили инициативу на поле боя в Херсонской области, их части и соединения, действующие вблизи украинского плацдарма на левом берегу реки Днепр, деградируют, не предпринимая видимых усилий по проведению ротации на оперативном уровне (хотя они, судя по всему, проводят ротацию на тактическом уровне). С начала октября 2023 года российские войска провели несколько перегруппировок в ходе локальных наступлений на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Купянском направлениях, что, вероятно, дало РФ время для проведения ротаций, о которых упомянул Скибицкий. Но ISW не наблюдал широкомасштабных жалоб со стороны России на отсутствие ротации на фронте с лета 2023 года, а общий темп российских операций соответствует отчетам представителя ГУР.

"Способность России проводить ротацию на оперативном уровне, вероятно, позволит российским силам поддерживать общий темп своих локализованных наступательных операций на востоке Украины в ближайшем будущем, но неясно, смогут ли российские силы проводить эффективные ротации в долгосрочной перспективе или в будущем в случае активизации своих наступательных усилий или значительной украинской контрнаступательной операции", – говорят аналитики.

По их мнению, оперативная ротация армии РФ в принципе смягчает деградацию атакующих оккупационных сил, которая со временем может привести к кульминации наступательных усилий агрессора. Несколько других оперативных факторов ранее способствовали этому, но ограничения в наличии живой силы и боеспособных соединений ВС РФ часто были основным фактором. Российские войска в основном проводят в Украине тяжелые пехотные атаки с использованием штурмовых групп, которые не обязательно требуют большого количества техники или высокого уровня подготовки солдат. Так, Россия восполняет потери в Украине за счет плохо обученного и относительно неэффективного в бою личного состава, которого командование считает достаточным для обычных истощающих лобовых атак.

"Эти нападения еще не привели к более чем незначительным успехам России в Украине с начала октября 2023 года, и маловероятно, что российские силы смогут продолжать их бесконечно, чтобы иметь возможность конвертировать тактические успехи в оперативные значимые результаты. Успешные российские наступления потребуют от командования выделения относительно боеспособных и хорошо оснащенных частей и соединений для масштабных операций, и неясно, будет ли оно за счет этих оперативных ротаций достаточным для поддержания боеспособности частей", – отметили в ISW.

Там считают, что в целом российские боевые возможности в Украине все еще могут со временем деградировать, поэтому, несмотря на ротацию, это ограничивает способность ВС РФ проводить несколько важных наступательных операций одновременно.

Кроме того, российские военные также могут понести потери, превышающие возможности России генерировать новые силы, если командование решит активизировать наступательные усилия, тем самым ограничивая людские ресурсы для пополнения деградировавших частей и соединений. Интенсификация российских наступательных усилий приведет к привлечению большего количества элементов на линию фронта и окажет давление на количество уже имеющихся сил, которые могут взять на себя контроль над зоной ответственности деградировавшего подразделения, пока оно будет отдыхать и восстанавливаться.

"Неясно, сможет ли нынешняя российская кампания скрытой мобилизации, которая в значительной степени опирается на набор добровольцев и принудительную мобилизацию осужденных и мигрантов, обеспечить увеличение количества персонала, необходимого для проведения ротации во время активизации российских наступательных усилий", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ныне в России часто вспоминают Вторую мировую, чтобы оправдать свою войну против Украины и проведение мобилизации россиян на фронт. Институт изучения войны объяснил, почему такое сравнение страны-агрессора не имеет оснований.

