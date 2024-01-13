Российский пропагандист признался, зачем им 'русские' из соседних государств: только для сюжетов. Видео

Российский пропагандист Артем Шейнин признался, зачем Кремлю "россияне" из соседних государств. Он заявил, что они нужны только для пророссийских сюжетов.

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На какую-либо помощь они могут даже не рассчитывать. Такое заявление Шейнин сделал в эфире своего ток-шоу на Первом канале.

Так, Шейнин признал, что россияне из соседних государств России действительно нужны только для пропагандистских сюжетов на ТВ, а реальности на них всем плевать и никто помогать им не спешит.

Кроме того, по словам Шейнина, сама Россия таким отношением отталкивает людей от "русского мира" и провоцирует антироссийские настроения.

"У меня есть человек из Прибалтики, из Литвы, более русский, чем многие самые русские. Вот человек просто пошел по проложенному алгоритму получать гражданство Российской Федерации. Наша система его отрезвила очень сильно, она показала, что ты нам очень нужен, но нужен как некий мифический русский в ток-шоу", – отметил он.

Напомним, Оксана Сапожникова, сепаратистка с украинским паспортом, которая после начала полномасштабной войны эвакуировалась в Шотландию, из-за границы унижает Украину и украинцев. На своей странице в TikTok женщина восхваляет Россию и "государство Донбасс", ретранслируя наиболее абсурдные тезисы российских пропагандистов.

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