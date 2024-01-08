Сепаратистка с украинским паспортом выехала в Шотландию, откуда поливает грязью Украину. Фото и видео

Оксана Сапожникова, сепаратистка с украинским паспортом, которая после начала полномасштабной войны эвакуировалась в Шотландию, из-за границы унижает Украину и украинцев. На своей странице в TikTok женщина восхваляет Россию и "государство Донбасс", ретранслируя наиболее уморительные тезисы российских пропагандистов.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист и общественный активист Константин Андриюк. Он отметил, что Сапожникова родом из города Енакиево, до июля 2022 она работала в оккупированном Донецке фельдшером.

По словам Андриюка, женщина 100% получила за годы оккупации паспорт ДНР или РФ, однако украинский документ тоже сохранила. Именно он дал ей возможность эвакуироваться в Шотландию как украинцы с украинским паспортом.

Там она принялась распространять через соцсети антиукраинскую пропаганду с целью разжигания вражды и унижения украинского государства и его народа.

Еще активнее пропагандировать "русский мир" Сапожникова начала после того, как правительство Шотландии по программе для беженцев выделило ей бесплатное отдельное жилье в окрестностях Глазго.

"Будем информировать о ней правоохранительные органы и посольство Украины в Великобритании", – написал Андриюк.

Как сообщал OBOZ.UA, следователи Службы безопасности Украины открыли производство на блогершу из Закарпатья, которая распространяла в сети призывы к отделению региона от Украины.

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