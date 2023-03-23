Российские военные – преступники: террорист Гиркин рассказал, что ждет оккупантов после поражения РФ. Видео

Российский террорист, бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин, известен также по прозвищу "Стрелков", назвал российских оккупантов, которых страна-агрессор Россия отправила на войну в Украину, военными преступниками. Он заявил, что правового статуса у "СВО" нет, поэтому россияне выполняют преступные приказы.

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Об этом террорист, который, к слову в 2014 году приехал на Донбасс убивать украинцев без всякой "спецоперации", сказал во время очередного своего эфира. Видео опубликовано на его канале в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По его словам, никакого правого статуса у "СВО" нет, война не объявлена, а значит все российские солдаты, которые поехали в Украину убивать украинцев, выполняют преступный приказ и совершают преступление.

"С точки зрения законодательства, так называемая СВО – это вообще неизвестно что. Просто неизвестно что. У войск, которые сейчас воюют на фронте, нет никакого правового статуса. Поэтому, если "СВО" закончится поражением, ни один военный не сможет говорить, что он выполнял приказы, поскольку юридически он даже не имел права его выполнять. Ну как военный, когда не объявлена война, может стрелять в представителя другого государства? Он преступник", – сказал Гиркин.

Ранее Гиркин вновь признал, что наступление армии оккупантов, пусть и в пяти направлениях, лишено перспектив на успех. Захватчикам остается действовать лишь точечно, в порядке спецопераций "по зачищению" отдельных регионов, на масштабную атаку у них просто нет ресурсов.

Также он раскритиковал последнее обращение к народу диктатора Владимира Путина. Гиркин предрек главе Кремля свержение власти после поражения в войне, а себе Гаагу.

Он назвал выступление Путина жалким и сравнил диктатора с беспомощным школьником, избитым одноклассниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь террористов "ДНР" раскрыл секретные проблемы внутри рядового состава армии оккупантов. Оказывается, пропагандисты на федеральных каналах рассказывают своим зрителям далеко не все.

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