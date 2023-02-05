''Разгромить Украину мы не сможем'': Гиркин заявил о провальности нового наступления РФ. Видео

Главарь российской группировки ДНР Игорь Гиркин, известный также как Стрелков, вновь признал, что наступление армии оккупантов, пусть и в пяти направлениях, лишено перспектив на успех. Захватчикам остается действовать лишь точечно, в порядке спецопераций "по зачищению" отдельных регионов, на масштабную атаку у них просто нет ресурсов.

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Очередной прогноз Гиркина, полный горечи разочарований, опубликовали пропагандистские СМИ. Боевик убежден, что Россия обречена двигаться по спирали собственных просчетов, слабости и ошибок (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Разгромить Украину мы не сможем, это понятно. Мы влезли в очередное болото и опять в нем стоим, как в 2014 году... Либо линия фронта так и будет, как сейчас, с локальными операциями по очищению, либо наши могут предпринять от "большого ума" большое наступление. В его успехе я искренне сомневаюсь!", – пояснил он.

Как специалист в военном деле Гиркин добавил, что примерно представляет собой исход любого масштабного штурма со стороны российских солдат. Он искренне пожелал им этого не делать.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь террористов "ДНР" уже жаловался на неточность российских ударов по Украине. Гиркин сетовал, что "сверхточные" ракеты "второй армии мира" не могут попасть "в точку" даже с небольшого расстояния.

Также он раскрыл секретные проблемы внутри рядового состава армии оккупантов. Оказывается, пропагандисты на федеральных каналах рассказывают своим зрителям далеко не все.

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