Террорист Гиркин предсказал Путину свержение в случае поражения России в войне: его открыто заплюют. Видео

Российский террорист, бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин известен также по прозвищу "Стрелков", раскритиковал последнее обращение к народу президента РФ Владимира Путина. Гиркин предрек диктатору свержение власти после поражения в войне, а себе Гаагу.

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Об этом Стрелков заявил во время своего очередного эфира. Он назвал выступление Путина жалким и сравнил диктатора с беспомощным школьником, избитым одноклассниками (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Выступление президента было, как ни странно, очень эмоциональным. Это выглядело жалко. Школьник пришел из школы, где его избили лучшие друзья, ограбили, обманули и он рассказывает семье о том, как это все происходило. А самое главное – он все это рассказывает и по этому нет никаких практических выводов", – пренебрежительно константирует Гиркин.

При этом Стрелков признал, что Россия платит высокую цену за полномасштабную войну, которую развязала против Украины и отметил, что в РФ это скрывают.

"Мы за месяц губим людей, как минимум, как в Афганистане теряли, огромные потери. Масштаб – тысячи каждый месяц гибнут и получают увечья. Тысячи людей. А у нас как-то пытаются это скрывать. Люди не понимают, ради чего воевать, какие критерии победы, что вообще собирается президент делать с этой войной. Почему мы должны жалеть нашего президента, а не погибающих людей", – подчеркнул террорист.

Также Гиркину не понравилось, что Путин в своем обращении не сказал ни о какой неудаче и ни об одном поражении, а говорил только, как в России все прекрасно. Террорист обвинил диктатора в неготовности взять на себя ответственность за войну.

"Проблема в том, что если мы не сможем разгромить Украину в весенне-летней компании, то это обязательно повторится и тогда уже вариантов не будет. Полная неготовность взять на себя ответственность за войну. Год идет война с серьезными потерями, серьезными поражениями, а президент делает вид, что это вопрос министерства обороны", – сказал он.

Игорь Гиркин предвещает свержение власти Путина и "страшное" будущее России, когда после поражения в войне к власти придет прозападный политик, а по его словам, "ставленник США".

"Поражение в войне, это практически обязательный переворот. То есть так или иначе Путина свергнут, сколько бы он ни обращался к народу, сколько бы он ни жаловался. Он превратится в человека, которого будут оплевывать, ничего уже не боясь. Сколько продлится его политическая карьера, неизвестно, но скорее всего он будет свергнут и на его место с высокой вероятностью придет ставленник США, который начнет разворачивать Россию в интересах против Китая", – предсказывает Гиркин.

При этом он и свое будущее видит достаточно реалистично.

"Меня даже в Гаагу не сдадут, а тут придушат", – сказал Гиркин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин заявил о провальности нового наступления РФ.