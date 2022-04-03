Российские солдаты начали все чаще отказываться воевать: свежий перечень воинских частей

Офицеры и солдаты Вооруженных сил Российской Федерации все чаще отказываются от участия в боевых действиях на территории Украины. В сети опубликовали свежий перечень воинских частей, в которых военнослужащие, даже несмотря на уголовную ответственность, не согласились идти на войну.

Его в Facebook опубликовал украинский журналист Роман Цимбалюк. Отказавшихся оказалось более 2000 тыс. человек.

Список военных частей:

165 артиллерийская бригада (в/ч 02901, Белогорск) – 46 военнослужащих;

227 артиллерийская бригада (в/ч 13714, Майкоп) – 53 военнослужащих;

9 мотострелковый полк (в/ч 88771, Советск) 18 мсд – 137 военнослужащих;

38 отдельная мотострелковая бригада (в/ч 21720, Екатеринославка, Амурская обл.) – ещё 184 военнослужащих, после первого боевого столкновения с ВСУ (до этого было 72 военнослужащих);

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71 зенитно-ракетная бригады (в/ч 01879, Белогорск) – 32 военнослужащих;

200 отдельная мотострелковая бригада (в/ч 08275, Печенга, Мурманская обл.) – ещё 104 военнослужащих, после боевого столкновения с ВСУ (до этого было 156 военнослужащих);

25 отдельный полк специального назначения (в/ч 05525, Ставрополь) – 78 военнослужащих, в том числе заместитель командира полка.

Также, по словам Цимбалюка, ранее 1559 военнослужащих из шестнадцати воинских частей ВС РФ отказались участвовать в войне в Украине:

95 бригада управления (в/ч 13821, Горелово) – 112 военнослужащих;

138 отдельная мотострелковая бригада (в/ч 02511, Каменка) – 174 военнослужащих;

25 отдельная мотострелковая бригада (в/ч 29760, Луга) – 26 военнослужащих;

9 артиллерийская бригада (в/ч 02561, Луга) – 114 военнослужащих;

5 зенитная ракетная бригада (в/ч 74429, Ненимяки) – 52 военнослужащих;

6 отдельный полк РХБз (в/ч 12086, Саперное) – 31 военнослужащих;

51 отдельная бригада МТО (в/ч 72152, Красное село) – 59 военнослужащих;

69 отдельная бригада прикрытия (в/ч 61424, Бабстово) – 130 военнослужащих;

54 бригада управления (в/ч 53790, Белогорск) – 37 военнослужащих;

38 отдельная мотострелковая бригада (в/ч 21720, Екатеринославка, Амурская обл.) –72 военнослужащих;

64 отдельная мотострелковая бригада (в/ч 51460, Князе-Волконское) – 93 военнослужащих;

80 отдельная мотострелковая бригада (в/ч 34667​Алакуртти, Мурманская обл.) – 107 военнослужащих;

200 отдельная мотострелковая бригада (в/ч 08275, Печенга, Мурманская обл.) – 156 военнослужащих;

15 отдельная мотострелковая бригада (в/ч 90600​ Рощинский, Самарская обл.) – 83 военнослужащих;

108 десантно-штурмовой полк​ (в/ч 42091, Новороссийск) – 129 военнослужащих;

247 десантно-штурмовой полк (в/ч 54801, ​Ставрополь) – 184 военнослужащих.

Напомним: ранее солдаты-контрактники из непризнанной псевдореспублики Южная Осетия (оккупированная территория Грузии), которые отказались воевать против Украины и вернулись автостопом домой, рассказали, что их фактически отправили на смерть. Много военных погибло, а военное руководство не хотело даже собирать с поля боя тела.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы специальных отрядов быстрого реагирования из иркутских, омских и новосибирских отрядов милиции личного назначения РФ якобы массово подали рапорты на демобилизацию. Российские спецназовцы объяснили это нежеланием участвовать в войне, которую их страна ведет против Украины.

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