Российские спецназовцы из трех отрядов отказались воевать в Украине, несмотря на угрозы командования. Аудио

Бойцы специальных отрядов быстрого реагирования из иркутских, омских и новосибирских отрядов милиции личного назначения РФ якобы массово подали рапорты на демобилизацию. Российские спецназовцы объяснили это нежеланием участвовать в войне, которую их страна ведет против Украины.

Не помешали этому решению даже угрозы руководства, которое обвинило подчиненных в "трусости, малодушии и предательстве", стало известно из перехваченного разговора между ними. Запись опубликовал YouTube-канал "Популярная политика", который ведут эмигрировавшие члены команды оппозиционера Алексея Навального (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

"Нам прислали аудиозапись, на которой двинутый и наглый офицер пытается психологически давить на собровцев, которые отказываются участвовать в путинской войне и хотят вернуться домой в Сибирь. Он обвиняет ребят, угрожает, что они не смогут никуда устроиться, будут покрыты позором и подпадают под наблюдение ФСБ", – речь идет в сопроводительном тексте к 6,5-минутной записи.

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Из него ясно, что российские спецназовцы сразу из трех отрядов без приказа "оставили район выполнения задач" под Каменкой, вероятно, Донецкой области Украины. В ответ на это их офицер дает еще три дня на раздумья: если они не передумают, тот пригрозил им демобилизацией и отправкой домой "с позором". Точное время записи неизвестно, но на ней начальник убеждает подчиненных, мол, через несколько недель война в Украине закончится.

"Как может собровец, мужик, который профессионал, покинуть поле боя?.. Пройдет две-три недели, и вся эта бодяга закончится. Вы как дальше-то будете жить? То, что мы раньше с вами к этому не привлекались, – ну да, не было такой войны. Еще раз говорю, я имею право с вами разговаривать без всяких там политических подоплек и так далее, я с вами разговариваю в открытую, по-офицерски, по-мужски... Вы фактически встали на путь преступления и предательства. Что страшнее – не знаю. Жизнь – она не заканчивается вот в этой Каменке сраной. Она будет продолжаться, только вы для себя ее разделите до и после предательства. Даю три дня, чтобы своей башкой подумали, что вы тут сейчас натворили", – пригрозил руководитель российских спецназовцев.

Он заявлял, что они предают даже не столько страну, сколько свой отряд, и называет их "пугающимся стадом". Из записи также становится известно, что 11 спецназовцев из Республики Хакассия РФ рапорты о демобилизации подали еще во время пребывания их частей в Смоленске, а еще 11 их товарищей – уже во время войны. Такие же рапорты подали и уже поехали спецназовцы приморского края и еврейской автономной области, другие представители региональных ОМОНов. Причем в некоторых случаях убегали всем отрядом.

"Обижайтесь на меня, не обижайтесь, что хотите делайте, но вы трусы. Ваши боевые товарищи там сражаются. В любой момент могут быть ранены, убиты, а вы струсили, покинули поле боя. Мы сделаем все, чтобы ваши фамилии в ваших школах, учебных заведениях обязательно оказались… Чтобы родители понимали, кого они воспитали", – продолжил угрожать офицер.

Он аргументировал свои доводы тем, что в группировке спецназовцев якобы только 445 человек получили ранения (количество убитых по российским законам называть запрещено). В то время как в других группировках, уверял начальник собровцев, например в ВДВ – "в десятки раз больше", да и в разных родах войск РФ "потери гораздо больше".

"Мы сейчас с вами на войне. Да, ты останешься живим, но будешь изгоем. Самое главное, что о вас подумают ваши дети… Ваша информация будет передана в органы государственной власти, все инстанции… Вы, бл*н, здоровые лбы, свою войну не выстояли. Предатели", – констатировал российский офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рядах ВС РФ, вторгшихся в Украину, назревает бунт – воевать отказались даже оккупанты из так называемой "армии ДНР". Они требуют вернуть их в Донбасс.

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