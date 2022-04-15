Российские пропагандисты устроили истерику из-за крейсера 'Москва' и назвали его уничтожение 'поводом' для войны. Видео

У российских пропагандистов пылает от того, что ВСУ уничтожили флагман Черноморского флота РФ - крейсер "Москва". В эфире у пропагандистки Ольги Скабеевой они срывали голоса, требуя "начать войну против Украины".

Две ракеты "Нептун", прилетевшие в Москву, там считают casus belli и угрожают Украине "ответкой". Фрагмент беснования пропагандистов появился в сети.

На двухминутном видео экс-депутат Госдумы, а по совместительству режиссер Владимир Бортко кричит, что некие "события", случившиеся в ночь з 13 на 14 апреля - это повод объявить войну Украине. По мнению Бортко, то, что Россия вторглась в Украину 24 февраля и уже свыше 50 дней уничтожает украинские города и села и убивает украинцев - это не война, а "специальная операция".

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"Не буду говорить о том, что случилось, разные эти события... Но даже то, что есть посягательство на нашу территорию - это казус белли, абсолютный, настоящий повод к войне. Без дураков. Кончилась специальная военная операция! Сегодня ночью она кончилась! И она кончилась тем, что нападают на нашу родину!" - исходит криком Бортко.

Скабеева уточнила у него, говорит ли он о случившемся с крейсером "Москва" - тот ответил утвердительно. Хотя и уточнил, что "не хотел говорить об этом".

"Крейсер "Москва" – это абсолютный повод для войны. Это флагман наш! И здесь думать нечего. Здесь нужна ответка. Но какая? Здесь нужно придумать", - негодует Бортко.

Он также заявил о том, что в Украине "гибнут наши мальчики", жизни которых вдруг стали в России "очень важны". Пропагандисты также продолжают убеждать себя в том, что Россия победит.

"Я абсолютно убежден, что победа будет за нами. Она нужна, чего бы это не стоило. Иначе... Лучше не говорить о том, что было бы иначе. Жизнь наших ребят, которые защищают и нас с вами, значительно важнее всех наших побед на фронте, где мы сейчас стоим", - заявил Бортко.

И даже угрожая Украине уничтожением, пропагандисты так и не решились признать, что флагмана ЧФ РФ больше нет. И что помогли его утилизировать именно украинские военные. В ход снова пошли сказки о "возгорании", "детонации боекомплекта" и "целом экипаже".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия официально подтвердила, что флагман Черноморского флота затонул.

При этом, несмотря на бравурные заявления, что "потерь нет", на данный момент известно, что С крейсера "Москва" в Севастополь доставили 14 моряков РФ, судьба остальных почти 500 неизвестна.