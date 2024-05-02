Инаугурации Путина в графике нет: Климкин обратил внимание на интересный аспект поездки Си Цзиньпина в Европу. Видео

Готовившийся месяцами визит китайского лидера Си Цзиньпина в Европу начнется 6 мая и продлится вплоть до 10. Это означает, что ни один из лидеров супердержав, который мог бы посетить инаугурацию кремлевского диктатора Владимира Путина, не приедет на это действо.

Но, по мнению дипломата и экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, это не изменение вектора, поскольку Китай отстаивает позиции "пусть Путин не победит" и "пусть Путин не проиграет". Об этом он сказал в эфире программы OBOZ.TALK-подкаст.

"Я не считаю, что Китай является частью этой оси. Китай помогает России держать ВПК. Собственно держаться, поскольку китайский экспорт по некоторым позициям вырос в 9, даже 11 раз. Посмотрите там, транспортные средства, станки. Да и чипы китайские, они жизненно важны для России. Китай придерживается линии "пусть Путин не победит" и "пусть Путин не проиграет", – сказал Климкин.

По его мнению, для Китая важна не ослабленная Россия, а Россия, которая зависит от Китая и не сотрудничает с Западом. Ведь для Пекина мир видится через призму стратегического соперничества с Соединенными Штатами, поэтому визит китайского лидера в Европу имеет большое значение.

"И вы совершенно уместно обратили внимание на то, что у Путина инаугурация, а китайский лидер в Европе как в том известном бородатом анекдоте", – отметил дипломат.

Он добавил, что встреча с Макроном имеет большое значение. Особенно, учитывая, что Макрон недавно посетил Китай, где он имеет хорошие отношения с китайскими лидерами. На встрече будут обсуждаться как геополитические, так и экономические вопросы. По словам Климкина, зелёная революция и широкое использование китайских технологий в Европе создают напряжение среди европейских производителей. Таким образом, французская часть визита, где состоится встреча с Макроном, приобретает критическое значение.

"Макрон, все помнят, как раз и начал дискуссию о возможности размещения войск союзников на нашей территории. Он начал дискуссию о возможности поднятия ставок. Что касается Орбана, то мы прекрасно знаем, что он будет говорить. Он будет предлагать себя как лидер консервативной Европы. И будет предлагать делать ставку именно на себя и сегодняшнюю Венгрию, как на страну, которая может быть специальным, особым партнером для Китая в Европе", – сказал дипломат.

Сербия, по его словам, является особой страной для Китая, поскольку здесь есть инфраструктура, включая порты и железные дороги, которые важны для китайских интересов. Их усилия по евроинтеграции Балкан также важны для Китая с геополитической точки зрения. Таким образом, Китай внимательно выбирает точки взаимодействия, включая Париж, Будапешт и Белград.

Конечно, как отметил Климкин, обсуждение с Европой, в том числе с европейскими лидерами, а не с Европейским Союзом, важно для Китая. Это указывает на их интересы во взаимодействии с "консервативной Европой" и в Балканском регионе. Между тем Путин будет занят своей инаугурацией, тогда как китайский лидер будет общаться с Западом.

"Но то, что у Путина будет своя инаугурация, а Си будет именно в Европе и разговаривать с Западом. Хотя Запад и Запад это, как говорится в Одессе, две большие разницы. Париж — Париж, Будапешт — Будапешт. А Белград ли это вообще Запад? Большие вопросы. Пусть они там сами определяются. Не будем делать этого за них. Но, тем не менее, как говорят мои одесские друзья, две большие разницы", – резюмировал он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин намерен в мае посетить Китай. Он намерен передать китайскому коллеге Си Цзиньпину книгу Николая Чернышевского "Что делать?"

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский парламент принял резолюцию, которой признал президентские выборы в России нелегитимными. В документе говорится, что "даже внутри России выборы не были ни свободными, ни справедливыми, не соответствовали основным международным избирательным стандартам, и таким образом не обладали демократической легитимностью".

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