Российские добровольцы объявили о жесте 'доброй воли' и зовут губернатора Гладкова на 'поговорить'

Бойцы легиона "Свобода России" и русского добровольческого корпуса обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Они предложили ему обменять двух пленных россиян на несколько минут общения с ним.

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Примечательно, что разговор без оружия добровольцы предлагают провести в храме. Об этом сообщает Telegram-канал "Легион "Свобода России" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Российские добровольцы выдвинули Гладкову условия явиться до 17:00 в храм в населенном пункте Новая Таволжанка, чтобы пообщаться, а заодно обменять двух пленных.

Также бойцы заявили, что намерены поговорить с белгородским губернатором о судьбе страны-агрессора России, войне против Украины и ситуации в Белгородской области.

"Если вы сегодня до 17:00 явитесь в храм в Новой Таволжанке, мы, в качестве жеста доброй воли, как принято говорить у нас на родине, обменяем этих двух пленных просто на возможность пообщаться с вами о судьбе России, ненужной кровопролитной войне, которая ведется уже полтора года, а теперь ведется и на территории вашей Белгородской области", – говорится в сообщении.

В заявлении также говорится, что пленных российских военных освободят просто в обмен на разговор с Гладковым.

"Поэтому сегодня до 17:00 у вас есть возможность пообщаться без оружия и забрать домой двух граждан РФ, простых солдат, которых вы и ваше политическое руководство отправило на эту бойню", – заявили представители легиона "Свобода России".

Напомним, российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, заявили о заходе передовой штурмовой группы в "пригород Шебекино". Они отметили, что продвижение идет с боями.

Ранее легион "Свобода России" показал новые видео боевых действий в Белгородской области. Российские добровольцы показали кадры с обстрелами по сосредоточению живой силы и техники ВС РФ, а также обвинили российские войска в обстрелах с тяжелой артиллерии домов мирных жителей села Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист Александр Сладков сравнил город Шебекино Белгородской области с чеченским городом Грозный, который российская оккупационная армия уничтожила в 90-х годах. Также он пожаловался на мародерство среди местных жителей.